Zuckerbergs Threads soll Musks Twitter den Todesstoss versetzen

Vor dem im Juni angekündigten physischen Schaukampf gehen die beiden Tech-Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk schon mal in der Welt der Apps aufeinander los. «Es wird etwas dauern, aber ich denke, hier entsteht eine App für den öffentlichen Dialog mit einer Milliarde Nutzern», schrieb der 39-jährige Meta-Chef Zuckerberg. Nicht auf Twitter, sondern auf seinem Thread-Konto zum Start des an Instagram angebundenen Netzwerks in 100 Ländern am Donnerstag. «Twitter hatte die Gelegenheit, das zu tun, aber hat es nicht geschafft. Hoffentlich gelingt es uns.»