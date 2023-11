Kein Last-Minute-Shopping am 24. Dezember: Viele Läden bleiben in Graubünden an Heiligabend zu

An Heiligabend besteht gewöhnlich noch die letzte Gelegenheit, Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Am 24. Dezember bieten die Detaillisten häufig Öffnungszeiten wie sonst an einem Samstag an. Zeit genug also für die Kundinnen und Kunden, noch die letzten Geschenke zu besorgen und vor allem Lebensmittel einzukaufen, bevor die Geschäfte dann an den Feiertagen vom 25. und 26. Dezember geschlossen sind. In diesem Jahr gilt es aber, sich gleich für drei Tage einzudecken. Heiligabend fällt nämlich auf einen Sonntag, was bedeutet: Die meisten Geschäfte bleiben auch an diesem Tag zu.