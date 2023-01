Retter in der Not, wenn das Ablaufdatum droht

Manchmal müssen auch die Lebensmittelretter etwas wegwerfen. Was selbst die Schweine des Bauern nicht mehr essen, landet im grünen Container, der mit einem Schloss versehen vor dem Güterschuppen in Glarus steht. Aber grundsätzlich gilt für den Verein «Ässä Fair Teilä»: Hauptsache, das Essen wird gegessen. Denn jährlich landen laut Schätzungen in der Schweiz rund 2,8 Millionen Tonnen geniessbare Lebensmittel im Abfall. Ein grosser Teil davon wird in den Haushalten verschwendet: Im Schnitt wirft ein Schweizer Haushalt pro Jahr Lebensmittel im Wert von über 600 Franken einfach weg.