… und zum Dritten: Bad Alvaneu bleibt bei der Christoffel Holding AG

Im Betreibungs- und Konkursamt Albula in Tiefencastel steht an diesem Freitagmorgen eine Versammlung an, welche die Familie Christoffel aus Davos viele Jahre zu umgehen versucht hatte. Nun ist es doch so weit: Das Kur- und Erlebnisbad Alvaneu mit Restaurant und Umschwung wird versteigert. Als einziger Interessent tritt Hansjürg Christoffel, Vertreter der Christoffel Holding AG, in Erscheinung.