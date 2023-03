Aktiengesellschaft des Alvaneuer Bads zieht einen Schlussstrich

Mit dem anfangs Woche erfolgten Deponieren der Bilanz und dem Einleiten des Konkurses werde der Weg frei für einen möglichen Neuanfang in der Geschichte des Badezentrums, hält die Bad Alvaneu AG in einer am Mittwoch publizierten Medienmitteilung fest. Dem Verwaltungsrat sei wichtig, dass durch das Konkursverfahren eine Bereinigung der Schulden erfolge. Damit würden die Voraussetzungen geschaffen, um die Liegenschaft für weitere Nutzungen bereit zu stellen.