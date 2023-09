Angeschlagenes Läderach-Image: Esaf hinterfragt laut Medienbericht Sponsoring durch Chocolatier

Jürg Läderach, bis 2022 Präsident des Chocolatiers, hatte die evangelikale Schule «Domino Servite» in Kaltbrunn 1995 mitbegründet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler berichteten in der SRF-Sendung «Dok» von Schlägen mit Gürteln sowie von einem Klima der Angst in der strenggläubigen Einrichtung. Der ehemalige Unternehmenschef wies in einer eidesstattlichen Erklärung Vorwürfe zurück, er sei persönlich an Misshandlungen beteiligt gewesen.