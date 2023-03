Konkurs macht den Weg frei für einen Neuanfang in Alvaneu Bad

Jetzt ist es so weit: Zwei Jahre nach der Schliessung ihres Badezentrums hat die Bad Alvaneu AG Konkurs angemeldet. Der Verwaltungsrat habe die Weichen gestellt und Anfang dieser Woche die Bilanz deponiert, heisst es in einer am Mittwoch publizierten Medienmitteilung der Gesellschaft. Dass es so kommen würde, sei absehbar gewesen, nur der genaue Zeitpunkt sei nicht klar gewesen, sagt Hansjürg Christoffel, Sohn von Bad- und Golfinitiant Hans Christoffel aus Davos sowie Vertreter der Hauptaktionärin Christoffel Holding AG.