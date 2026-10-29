Für viele gehört diese Serie zur Vorweihnachtszeit: Während der Weihnachtsmann mit seinen Helfern die Geschenke vorbereitet, versucht Grantelbart, das Fest zu sabotieren. Nun steht fest, wann «Weihnachtsmann & Co. KG» 2026 wieder im TV läuft. Laut Senderankündigung beginnt die Ausstrahlung am Sonntag, 1. November, um 18.40 Uhr. Gezeigt werden täglich zwei Folgen hintereinander im TOGGO-Programm von Super RTL.
Wann läuft Weihnachtsmann und Co. KG 2026?
Zum Auftakt stehen die ersten beiden Episoden auf dem Programm. Die wichtigsten Sendetermine im Überblick:
Sonntag, 1. November um 18.40 Uhr: Die magische Perle
Sonntag, 1. November um 19 Uhr: Die Weihnachtsmann-Prüfung
Montag, 2. November um 18.40 Uhr: Zwei kleine Genies
Montag, 2. November um 19 Uhr: Rudolph ist verschwunden
Für die weiteren Tage sind ebenfalls Doppelfolgen ab 18.40 Uhr vorgesehen. Programmänderungen bleiben möglich.
Wo könnt ihr die Serie in der Schweiz sehen?
In der Schweiz ist Super RTL Schweiz unter anderem über den TV-Streamingdienst Zattoo empfangbar. Der Sender wird in dessen Schweizer Senderliste geführt. Auch Wingo TV listet Super RTL in seinem Angebot. Welche Funktionen und Kosten gelten, hängt vom jeweiligen TV-Paket ab.
Praktischer Tipp: Sucht im Programmführer nach «Super RTL» oder «Super RTL Schweiz». TOGGO ist die Marke des Kinderprogramms – auf der Fernbedienung muss der Sender deshalb nicht unter diesem Namen erscheinen.
Wer eine Folge verpasst, kann je nach Anbieter und Abo die Aufnahme- oder Replay-Funktion nutzen. Prüft dafür die Möglichkeiten eures bestehenden TV-Abos.
Gibt es Weihnachtsmann und Co. KG auch im Stream?
Der Sender kündigt alle 26 Episoden zusätzlich für die TOGGO-App und RTL+ an. Die TOGGO-App ist kostenlos und werbefinanziert. Nach Angaben des Anbieters können ihre Inhalte grundsätzlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt werden; einzelne Serien unterliegen jedoch zeitlichen und regionalen Lizenzbeschränkungen. Die Verfügbarkeit der gewünschten Folge solltet ihr deshalb direkt in der App prüfen.
Bei RTL+ hängt der Abruf ebenfalls vom Aufenthaltsland und den jeweiligen Rechten ab. Eine deutsche Streamingankündigung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass sämtliche Folgen auch in der Schweiz verfügbar sind.
Wie viele Folgen hat die Weihnachtsserie?
«Weihnachtsmann & Co. KG» besteht aus einer Staffel mit 26 Folgen. Im Mittelpunkt stehen der Weihnachtsmann, die Elfen Trixi, Jordi und Gilfi sowie Eisbär Balbo. Gemeinsam müssen sie dafür sorgen, dass die Geschenke rechtzeitig fertig werden – trotz der Einfälle von Grantelbart und seinem Helfer Gugor.
Die kanadisch-französische Zeichentrickserie wurde in Deutschland erstmals am 10. Dezember 1997 auf Super RTL ausgestrahlt. Die jährliche Rückkehr bringt somit die bekannten Geschichten zurück ins Programm.