Für viele gehört diese Serie zur Vorweihnachtszeit: Während der Weihnachtsmann mit seinen Helfern die Geschenke vorbereitet, versucht Grantelbart, das Fest zu sabotieren. Nun steht fest, wann «Weihnachtsmann & Co. KG» 2026 wieder im TV läuft. Laut Senderankündigung beginnt die Ausstrahlung am Sonntag, 1. November, um 18.40 Uhr. Gezeigt werden täglich zwei Folgen hintereinander im TOGGO-Programm von Super RTL.

Wann läuft Weihnachtsmann und Co. KG 2026?

Zum Auftakt stehen die ersten beiden Episoden auf dem Programm. Die wichtigsten Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 1. November um 18.40 Uhr: Die magische Perle

Die magische Perle Sonntag, 1. November um 19 Uhr : Die Weihnachtsmann-Prüfung

: Die Weihnachtsmann-Prüfung Montag, 2. November um 18.40 Uhr : Zwei kleine Genies

: Zwei kleine Genies Montag, 2. November um 19 Uhr: Rudolph ist verschwunden

Für die weiteren Tage sind ebenfalls Doppelfolgen ab 18.40 Uhr vorgesehen. Programmänderungen bleiben möglich.

Wo könnt ihr die Serie in der Schweiz sehen?

In der Schweiz ist Super RTL Schweiz unter anderem über den TV-Streamingdienst Zattoo empfangbar. Der Sender wird in dessen Schweizer Senderliste geführt. Auch Wingo TV listet Super RTL in seinem Angebot. Welche Funktionen und Kosten gelten, hängt vom jeweiligen TV-Paket ab.