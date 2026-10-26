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Die diesjährige Staffel von «Inas Nacht» ist beendet. Auf Instagram hat Ina Müller verraten, wann die Talkshow fortgesetzt wird.

Die letzte Ausgabe von «Inas Nacht» für dieses Jahr ist gelaufen. Nun legt die NDR-Talkshow eine mehrmonatige Pause ein. Wann es weitergeht, steht bereits fest.

Wann kommen neue Folgen von «Inas Nacht»?

Ab Juli 2027 sollen zwölf neue Folgen von «Inas Nacht» ausgestrahlt werden. Das kündigte Ina Müller auf Instagram an. Zuvor zeigt der NDR ab Anfang 2027 nochmals die diesjährige Staffel. Die genauen Sendetermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

In ihrem Beitrag bedankte sich die Moderatorin auch beim Publikum: «Liebe Gemeinde, das war's mit ‹Inas Nacht› für 2026! Ina & Team sagen Euch von Herzen daaanke ❤️ und ein großes Merci für das viele Lob, die Anregungen, Kritik – und die krassen Quoten 😬»

«Inas Nacht» 2027: Fans freuen sich auf Fortsetzung

Die Ankündigung der Sendepause löste auf Instagram zahlreiche Reaktionen aus. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer lobten die vergangene Staffel und bekundeten ihre Vorfreude auf die nächsten Folgen. «Wir brauche 50 Folgen im Jahr und nicht 12. ❤️», schrieb eine Person. Eine andere kommentierte: «Die Pause ist zu lang 🥺🥺🥺🥺🥺» und eine weitere: «Wenn's doch schon wieder Juli wäre 😢Es war so schön ❤️»