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Im TV Programm heute ist ein Hollywood-Blockbuster mit Tom Cruise zu sehen, der bei den Kritikern keinen leichten Stand hatte.

Kabel Eins zeigt am Dienstag, 29. September, um 20.15 Uhr den Fantasy-Actionfilm «Die Mumie» aus dem Jahr 2017. Tom Cruise übernimmt darin die Rolle des Abenteurers Nick Morton. Der Film sollte zugleich der Auftakt für ein neues Filmuniversum werden. Die ambitionierten Pläne gingen jedoch nicht auf.

«Die Mumie»: Darum geht es im Film mit Tom Cruise

Nick Morton stösst gemeinsam mit seinem Begleiter Chris Vail und der Archäologin Jenny Halsey im Irak auf ein jahrtausendealtes Grab. Darin befindet sich der Sarkophag der ägyptischen Prinzessin Ahmanet, die einst einen Pakt mit dem Gott Seth geschlossen hatte und zur Strafe lebendig mumifiziert worden war.

Mit der Bergung des Sarkophags wird eine übernatürliche Bedrohung entfesselt. Ausgerechnet Nick gerät dabei ins Zentrum von Ahmanets Plänen. Neben Cruise sind Sofia Boutella als Prinzessin Ahmanet, Annabelle Wallis als Jenny Halsey und Russell Crowe als Dr. Henry Jekyll und Mr. Hyde zu sehen.

«Goldene Himbeere» für Tom Cruise

Bei den Kritikern konnte der Blockbuster kaum punkten. Rotten Tomatoes verzeichnete rund 15 Prozent positive Rezensionen, bei Metacritic erreichte der Film 34 von 100 Punkten. Für seine Darstellung von Nick Morton wurde Tom Cruise bei der «Goldenen Himbeere» als schlechtester Schauspieler ausgezeichnet. «Die Mumie» erhielt zudem sieben weitere Nominierungen.

Weltweit spielte der Film dennoch mehr als 400 Millionen US-Dollar ein. Universal wollte mit «Die Mumie» ursprünglich das sogenannte «Dark Universe» starten, in dem bekannte Figuren aus den klassischen Horrorfilmen des Studios miteinander verbunden werden sollten. Nach dem Abschneiden von «Die Mumie» gerieten die Pläne ins Stocken. Universal gab das geplante gemeinsame Filmuniversum später auf und setzte stattdessen auf eigenständige Monsterfilme.