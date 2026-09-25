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Ein gewöhnlicher Weg zur Schule entwickelt sich für einen Familienvater und seine Kinder zu einer gefährlichen Fahrt durch Berlin. Ein Anruf genügt, um sie in eine ausweglose Situation zu bringen.

Im TV Programm heute setzt ProSieben auf Action mit Liam Neeson. Der Sender zeigt am Freitag, 25. September 2026, um 20.15 Uhr den Action-Thriller «Retribution». Die Geschichte spielt in Berlin und wurde unter anderem auf den Strassen der deutschen Hauptstadt sowie in den Babelsberg Studios in Potsdam gedreht.

«Retribution»: Liam Neeson darf sein Auto nicht verlassen

Neeson spielt den Finanzmanager Matt Turner, der seine Kinder Emily und Zach zur Schule fährt. Unterwegs meldet sich ein unbekannter Anrufer und behauptet, unter Matts Sitz befinde sich eine Bombe. Sollte er aussteigen oder Hilfe holen, droht der Sprengsatz zu explodieren.

Matt muss weiterfahren und den Anweisungen des Unbekannten folgen, während seine Kinder im Wagen sitzen. Weshalb der Familienvater zum Ziel wird und wer die Fahrt durch Berlin steuert, zeigt sich erst im weiteren Verlauf.

TV: «Retribution» heute auf ProSieben

Regie führte Nimród Antal. Neben Liam Neeson sind unter anderem Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz und Matthew Modine zu sehen. Der Film aus dem Jahr 2023 basiert auf dem spanischen Thriller «El desconocido» von 2015.

ProSieben zeigt «Retribution» heute von 20.15 bis 22.05 Uhr. Wer den Film verpasst, hat am Sonntag, 27. September 2026, von 22.50 bis 00.35 Uhr erneut bei ProSieben die Möglichkeit, den Action-Thriller anzuschauen.