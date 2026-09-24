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Ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer lockte Millionen Menschen in die Kinos und spielte beinahe eine Milliarde Dollar ein. Heute Abend ist das Finale einer bekannten Filmtrilogie im TV zu sehen.

Im TV Programm heute steht ein erfolgreicher Fantasyfilm zur Primetime: VOX zeigt am Donnerstag, 24. September, «Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere». Der Film bildet den Abschluss von Peter Jacksons dreiteiliger Verfilmung von J. R. R. Tolkiens «Der Hobbit». Die Geschichte ist rund 60 Jahre vor den Ereignissen aus «Der Herr der Ringe» angesiedelt.

Worum geht es in «Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere»?

Bilbo Beutlin, Thorin Eichenschild und die Zwerge haben den Einsamen Berg erreicht, doch damit ist ihr Abenteuer längst nicht vorbei. Während der Drache Smaug zur Bedrohung für die Menschen von Esgaroth wird, sorgt der Schatz im Berg für neue Spannungen. Vor allem Thorin verändert sich zunehmend unter dem Einfluss seiner Gier nach Gold und Macht.

Gleichzeitig nähert sich eine weitere Gefahr: Azog zieht mit einem Orkheer zum Einsamen Berg. Die Auseinandersetzungen zwischen Zwergen, Menschen und Elben geraten dadurch in den Hintergrund – und die zerstrittenen Parteien sehen sich mit einem gemeinsamen Gegner konfrontiert.

Fast eine Milliarde Dollar an den Kinokassen

«Die Schlacht der Fünf Heere» kam 2014 ins Kino und spielte weltweit rund 956 Millionen US-Dollar ein. Davon entfielen 255,1 Millionen Dollar auf Nordamerika. In Deutschland wurden mehr als sechs Millionen Kinotickets für den Film verkauft.

Peter Jackson führte Regie und war auch an Drehbuch und Produktion beteiligt. Martin Freeman spielt Bilbo Beutlin, Ian McKellen ist als Gandalf zu sehen und Richard Armitage übernimmt die Rolle von Thorin Eichenschild. Die Filmmusik stammt von Howard Shore, der bereits die «Herr der Ringe»-Trilogie musikalisch begleitet hatte.