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Ein aufwendiger Western, ein riskantes Filmprojekt und am Ende sieben Oscars: Dieser Klassiker entwickelte sich Anfang der 1990er-Jahre zu einem internationalen Kinoerfolg.

Kevin Costner feierte mit «Der mit dem Wolf tanzt» 1990 sein Regiedebüt und übernahm zugleich die Hauptrolle sowie Aufgaben als Produzent. Der Western wurde zum Kassenerfolg und gewann bei der Oscarverleihung 1991 sieben Auszeichnungen – darunter für den besten Film und die beste Regie. Am Samstagabend ist der Film im TV zu sehen.

Darum geht es in «Der mit dem Wolf tanzt»

Die Geschichte spielt 1863 während des Amerikanischen Bürgerkriegs. Lieutenant John Dunbar lässt sich auf einen abgelegenen Aussenposten im Grenzland versetzen und kommt dort mit den Lakota-Sioux in Kontakt. Aus anfänglicher Distanz wächst Vertrauen: Dunbar lernt ihre Sprache und Lebensweise kennen und erhält schliesslich den Namen «Der mit dem Wolf tanzt».

Eine wichtige Rolle spielt «Steht mit einer Faust», eine weisse Frau, die als Kind ihre Familie verlor und bei den Sioux aufwuchs. Mehr sei über die weitere Entwicklung nicht verraten. Bemerkenswert für eine Hollywood-Produktion dieser Zeit: Die indigenen Rollen wurden ausschliesslich mit amerikanischen Ureinwohnern besetzt, zudem sind weite Teile der Dialoge auf Lakota.

Sieben Oscars für Kevin Costners Regiedebüt

Der spätere Erfolg war keineswegs vorgezeichnet. Studios zeigten zunächst wenig Interesse an dem ungewöhnlichen Projekt. Gegen den Film sprachen aus damaliger Sicht unter anderem seine Länge, das Western-Genre und die zahlreichen Dialoge auf Lakota mit Untertiteln. Costner beteiligte sich selbst an der Finanzierung.