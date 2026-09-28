Unterhaltung

Im Free-TV wartet heute Abend ein Science-Fiction-Spektakel mit gigantischen Kampfrobotern, mächtigen Monstern und reichlich Action.

Science-Fiction-Fans können heute Abend bei kabel eins einschalten. Der Sender zeigt «Pacific Rim: Uprising» am Montag, 28. September, um 20.15 Uhr.

Darum geht es in «Pacific Rim: Uprising»

Zehn Jahre nach der abgewehrten Kaijū-Invasion führt Jake Pentecost ein Leben abseits des Pan-Pacific Defense Corps. Er verdient sein Geld mit gestohlenen Teilen der riesigen Jäger-Kampfmaschinen. Als er gemeinsam mit der 15-jährigen Tüftlerin Amara Namani erwischt wird, landet er wieder beim PPDC und soll dort junge Piloten ausbilden.

Gleichzeitig steht das Jäger-Programm vor einer ungewissen Zukunft, denn die Shao Corporation arbeitet an ferngesteuerten Drohnen. Als mit «Obsidian Fury» ein abtrünniger Jäger auftaucht, zeichnet sich eine neue Bedrohung ab.

Wann läuft der Sci-Fi-Film heute im TV?

«Pacific Rim: Uprising» läuft heute, Montag, 28. September, um 20.15 Uhr auf kabel eins. Der Film aus dem Jahr 2018 ist in Deutschland ab zwölf Jahren freigegeben.