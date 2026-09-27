Unterhaltung

Ein erfolgreicher Science-Fiction-Film aus den 90er-Jahren ist am Sonntag zur Primetime im TV zu sehen. In der Hauptrolle spielt Will Smith.

Wer am Sonntagabend Science-Fiction sehen möchte, bekommt auf Sat.1 einen der Kinoerfolge von 1997 geboten: «Men in Black» läuft am 27. September um 20.15 Uhr. Will Smith und Tommy Lee Jones spielen darin die Agenten J und K.

Darum geht es in «Men in Black»

Der New Yorker Polizist James Edwards kommt bei einer Verfolgung erstmals mit ausserirdischem Leben in Kontakt. Das weckt das Interesse von Agent K, der ihn für eine geheime Organisation rekrutiert. Deren Aufgabe ist es, Aliens auf der Erde zu überwachen und ihre Existenz vor den Menschen zu verbergen. Aus Edwards wird schliesslich Agent J.

Für den Neuzugang beginnt schon bald der erste brisante Einsatz: Ein gefährlicher Alien ist auf der Erde gelandet und sucht nach etwas, das weitreichende Folgen haben könnte. Agent J und sein erfahrener Partner versuchen herauszufinden, was der Eindringling vorhat.

«Men in Black» spielte weltweit fast 590 Millionen Dollar ein

Der Film entwickelte sich 1997 zu einem grossen kommerziellen Erfolg. Bei einem Budget von rund 90 Millionen US-Dollar spielte «Men in Black» weltweit etwa 589 Millionen US-Dollar ein. Die Laufzeit beträgt 98 Minuten. Zur weiteren Besetzung gehören Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio und Rip Torn.

Auch bei den 70. Academy Awards war die Produktion vertreten. «Men in Black» gewann den Oscar für das beste Make-up und war ausserdem für das Szenenbild sowie die Filmmusik von Danny Elfman nominiert.

Wann läuft «Men in Black» im TV?

Sat.1 zeigt «Men in Black» am Sonntag, 27. September, um 20.15 Uhr.