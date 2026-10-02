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Ein verfluchter Schatz, eine untote Crew und ein ziemlich ungewöhnlicher Pirat: Heute Abend läuft ein Abenteuerfilm, der 2003 weltweit ein Millionenpublikum erreichte.

Die Rede ist von «Fluch der Karibik». Der Disney Channel zeigt den Piratenfilm von Regisseur Gore Verbinski am Freitag, 2. Oktober, ab 22.05 Uhr. Johnny Depp spielt darin Captain Jack Sparrow – eine Rolle, für die er 2004 als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert wurde. An seiner Seite sind unter anderem Orlando Bloom, Keira Knightley und Geoffrey Rush zu sehen.

Darum geht es in «Fluch der Karibik»

Captain Jack Sparrow will die Black Pearl zurückerobern, die ihm nach einer Meuterei genommen wurde. Dabei trifft er auf den jungen Waffenschmied Will Turner, der Elizabeth Swann aus den Händen von Piraten befreien möchte.

Doch die Besatzung der Black Pearl ist verflucht. Im Mondlicht verwandeln sich die Männer in lebende Skelette. Hinter ihrem Schicksal steckt ein gestohlener Schatz – und Jack und Will verfolgen auf der Jagd nach dem Piratenschiff ihre ganz eigenen Ziele.

Johnny Depp erhielt für Jack Sparrow eine Oscar-Nominierung

Bei der Gestaltung von Captain Jack Sparrow erhielt Depp viel künstlerischen Spielraum. Depps ungewöhnliche Darstellung kam bei vielen Kritikern gut an. Bei der Oscarverleihung 2004 gehörte er zu den Nominierten als bester Hauptdarsteller. Insgesamt erhielt «Fluch der Karibik» fünf Oscar-Nominierungen, gewann jedoch keine der Auszeichnungen.

Mehr als 650 Millionen Dollar an den Kinokassen

Für «Fluch der Karibik» stand ein Produktionsbudget von rund 140 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Weltweit spielte der Film rund 654 Millionen Dollar ein. In Deutschland kamen mehr als sechs Millionen Menschen ins Kino. Nach dem Erfolg des ersten Films wurde die Geschichte fortgesetzt. Bis 2017 erschienen vier weitere Teile der «Pirates of the Caribbean»-Reihe.