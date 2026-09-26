Unterhaltung

Ein Animationsfilm entwickelte sich 2023 zu einem weltweiten Kassenschlager und übertraf die Milliardenmarke. Heute Abend läuft der Kinoerfolg zur Primetime im Free-TV.

Die Rede ist von «Der Super Mario Bros. Film». Sat.1 zeigt das 93-minütige Animationsabenteuer am Samstag, 26. September, um 20.15 Uhr. Der Film brachte die Welt der bekannten Nintendo-Videospiele auf die Leinwand und spielte weltweit mehr als 1,36 Milliarden US-Dollar ein.

Darum geht es in «Der Super Mario Bros. Film»

Mario und Luigi haben in Brooklyn ein eigenes Klempnergeschäft eröffnet. Als sie bei einer Überschwemmung helfen wollen, geraten die Brüder durch ein geheimnisvolles Rohr in eine fremde Welt und werden dabei voneinander getrennt.

Mario landet im Pilzkönigreich, wo er Toad und Prinzessin Peach begegnet. Luigi gerät dagegen in die Gefangenschaft von Bowser, der seine eigenen Pläne mit Peach und ihrem Königreich verfolgt. Für Mario beginnt die Suche nach seinem Bruder – und damit eine Reise durch eine Welt, die Fans der Spiele bestens kennen dürften.

Einspielergebnis übertrifft das Budget um ein Vielfaches

Der Kinostart am 5. April 2023 erwies sich als kommerzieller Erfolg. Insgesamt kamen mehr als 1,36 Milliarden US-Dollar zusammen. Dem stand ein angegebenes Budget von rund 100 Millionen Dollar gegenüber.