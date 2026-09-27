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Heute Abend läuft ein Mafia-Klassiker, der bei den Oscars gleich siebenmal nominiert war. Im Mittelpunkt steht ein mächtiger Familienpatriarch, der seiner kriminellen Vergangenheit entkommen will.

Arte zeigt heute, am 27. September 2026, um 22.40 Uhr «Der Pate III». Dabei handelt es sich um Francis Ford Coppolas 2020 veröffentlichte Neufassung von «Der Pate III» aus dem Jahr 1990. Francis Ford Coppola brachte damit die Geschichte um Michael Corleone zum Abschluss. Das Drehbuch schrieb er erneut gemeinsam mit Mario Puzo, Al Pacino übernahm wieder die Hauptrolle.

Der Pate III: Michael Corleone will einen Schlussstrich ziehen

Michael Corleone hat einen grossen Teil der Familiengeschäfte legalisiert und will sich endgültig aus dem organisierten Verbrechen zurückziehen. Ein Geschäft mit der Vatikanbank soll ihm dabei helfen. Doch der geplante Neuanfang wird durch alte Verbindungen und konkurrierende Interessen erschwert.

Auch Michaels Neffe Vincent sorgt für Unruhe. Der temperamentvolle Sohn seines verstorbenen Bruders Santino gerät mit anderen Gangstern aneinander. Michael nimmt ihn unter seine Fittiche und sieht sich damit erneut mit einer Welt konfrontiert, die er eigentlich hinter sich lassen wollte.

Sieben Oscar-Nominierungen für das Mafia-Finale

Bei der Oscarverleihung 1991 erhielt «Der Pate III» sieben Nominierungen. Der Film konkurrierte unter anderem um den Preis als Bester Film, Francis Ford Coppola war für die Regie und Andy García als Nebendarsteller nominiert. Weitere Nennungen gab es für Filmsong, Szenenbild, Kamera und Schnitt. Gewinnen konnte der Film in keiner der Kategorien. Auch bei den Golden Globes kam die Produktion auf sieben Nominierungen, blieb dort jedoch ebenfalls ohne Auszeichnung.