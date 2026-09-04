SRF-Landfrauenküche: Diese Frau aus Glarus kämpft um den Sieg

Unterhaltung

Sieben Bäuerinnen treten in der neuen «SRF-Landfrauenküche» gegeneinander an. Mit dabei ist auch Margrit Streiff aus Braunwald. Ihre Geschichte ist aussergewöhnlich.

Die «Landfrauenküche» geht in die nächste Runde – und für die Südostschweiz gibt es einen besonderen Grund zum Einschalten. In der 20. Staffel von «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» gehört eine Glarnerin zu den sieben Kandidatinnen.

Margrit Streiff aus Braunwald ist dabei

Streiff lebt mit ihrem Mann Jakob und ihrer Familie auf einem Milchwirtschaftsbetrieb in Braunwald. Dort übernimmt die 45-Jährige zahlreiche Aufgaben. Im Sommer ist sie unter anderem dafür verantwortlich, dass aus der Milch Alpkäse, Butter und Rahm entstehen. Auch im Stall und bei den weiteren Arbeiten auf dem Hof packt sie mit an.

Margrit ist im beigefügten Bild in der hinteren Reihe ganz rechts zu sehen.

Von den insgesamt fünf Kindern leben noch drei zu Hause. Sie unterstützen ihre Mutter neben Schule und Ausbildung auf dem Betrieb – und ermöglichen ihr damit auch die Teilnahme an der «Landfrauenküche».

Mit 19 Jahren heiratete sie ihren 14 Jahre älteren Mann

In der Sendung soll es allerdings nicht nur ums Kochen gehen. Auch die persönliche Geschichte der Glarnerin spielt eine Rolle.

Margrit heiratete ihren Mann Jakob bereits mit 19 Jahren. Er war damals 33 Jahre alt. Trotz Widerständen entschied sich das Paar für die gemeinsame Zukunft. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, macht sich der Altersunterschied auf eine andere Art bemerkbar: Während Margrit nach Angaben von SRF mitten im Leben steht, beschäftigt sich ihr Mann bereits mit seiner bevorstehenden Pensionierung.

Nun wartet auf die Glarnerin eine ganz andere Herausforderung: Vor den Fernsehkameras muss sie die sechs anderen Landfrauen mit ihrem Menü überzeugen.

Sieben Frauen kämpfen um den Titel «Landfrau 2026»

Neben Margrit Streiff treten Claudia Kilchmann aus Obernau LU, Sonja Rutz aus Küssnacht am Rigi SZ, Monika Kern aus Amlikon-Bissegg TG, Angélique Bapst aus Oberschrot FR, Miriam Bienz aus Gerzensee BE und Mirjam Leuenberger aus Gelterkinden BL an.

Das Prinzip bleibt auch in der Jubiläumsstaffel gleich: Jeden Freitag lädt eine der sieben Frauen die sechs Konkurrentinnen zu sich ein und serviert ein Drei-Gänge-Menü. Anschliessend bewerten sich die Kandidatinnen gegenseitig.

Dann ist die Glarnerin im Fernsehen zu sehen

Los geht die 20. Staffel am Freitag, 30. Oktober 2026, um 20.05 Uhr auf SRF 1. Die Folge mit Margrit Streiff aus Braunwald läuft eine Woche später am 6. November um 20.05 Uhr.

Danach folgt jeden Freitag eine weitere Kandidatin. Wer sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzt, entscheidet sich im Finale am 18. Dezember. Dann wird die «Landfrau 2026» gekürt.