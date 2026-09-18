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Ein Zeitreise-Abenteuer wechselt für sein grosses Finale in den Wilden Westen und verbindet Science-Fiction mit klassischen Western-Elementen. Heute Abend ist dieser Film im Free-TV zu sehen.

Mit «Zurück in die Zukunft III» brachte Regisseur Robert Zemeckis die Zeitreise-Trilogie 1990 zum Abschluss. Michael J. Fox kehrt als Marty McFly zurück, Christopher Lloyd spielt erneut Dr. Emmett «Doc» Brown. Der dritte Teil setzt dabei auf einen besonderen Genre-Mix: Die bekannte Science-Fiction-Geschichte wird dieses Mal mit einer Reise in den Wilden Westen verbunden. Heute, Freitag, 18. September 2026, zeigt Nitro den Film von 20.15 bis 22.35 Uhr.

Heute im Free-TV: «Zurück in die Zukunft III»

Nachdem Doc Brown im Jahr 1885 gelandet ist, macht Marty 1955 eine beunruhigende Entdeckung: Ein Grabstein verrät ihm, dass sein Freund im Wilden Westen nur wenige Tage später von Buford «Mad Dog» Tannen erschossen werden soll. Marty beschliesst deshalb, selbst ins Jahr 1885 zu reisen und Doc zu retten. Dort trifft er nicht nur auf Tannen und dessen Bande, sondern steht bald auch vor der Frage, wie er gemeinsam mit Doc wieder zurück in die Zukunft gelangen kann.

Mehr sei über die Handlung nicht verraten. Der dritte Teil verknüpft die vertrauten Zeitreise-Elemente der Reihe mit dem Western-Schauplatz und setzt unter anderem auf Duelle und Dampflokomotiven.

Ein aufwendiges Finale der Trilogie

Die Dreharbeiten begannen im September 1989 und endeten im Januar 1990. Die Produktionskosten wurden auf rund 40 Millionen US-Dollar geschätzt, weltweit spielte der Film etwa 245 Millionen US-Dollar im Kino ein. Für das aufwendige Zugfinale verwendete die Produktion unter anderem ein Eisenbahnmodell im Massstab 1:4.