Neuer GZSZ-Star: Er stand schon mit Uma Thurman vor der Kamera

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GZSZ bekommt Verstärkung: Julian Krenn ist bald als Benni im Kiez zu sehen. Der 22-Jährige bringt bereits Erfahrung aus internationalen Produktionen mit.

Ein neues Gesicht sorgt bald bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» für frischen Wind. Julian Krenn übernimmt die Rolle des Benni und steht künftig für die RTL-Serie vor der Kamera. Dabei ist GZSZ längst nicht seine erste grosse Produktion: Der 22-Jährige arbeitete bereits mit internationalen Stars wie Uma Thurman und Adam Driver zusammen.

Wer ist Julian Krenn?

Julian Krenn ist 22 Jahre alt und stammt aus Budapest. Der junge Schauspieler sammelte bereits früh internationale Dreherfahrung und stand für verschiedene Film- und Serienproduktionen vor der Kamera. Für seine neue Rolle bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zog Krenn von Budapest nach Potsdam. Bei GZSZ spielt er künftig den 16-jährigen Benni.

Julian Krenn drehte bereits mit internationalen Hollywood-Stars

Der neue GZSZ-Schauspieler ist gerade einmal 22 Jahre alt, bringt aber bereits internationale Erfahrung mit. Julian Krenn stand unter anderem mit Uma Thurman, Adam Driver, Elle Fanning, Lana Condor und Maddie Ziegler vor der Kamera.

Zu seinen bisherigen Projekten gehören internationale Produktionen wie «Fallen», «FBI: International» und die Netflix-Serie «Death by Lightning». Im Film «Pretty Lethal» arbeitete er unter anderem mit Uma Thurman zusammen. Eine gemeinsame Szene mit Adam Driver bezeichnet Krenn selbst als besonderes Highlight seiner bisherigen Karriere.

Julian Krenn kommt als Benni zu GZSZ

Nun führt sein Weg von internationalen Produktionen in den Berliner GZSZ-Kiez. Ab Folge 8606 übernimmt Julian Krenn die Rolle des 16-jährigen Benni. Im linearen TV ist seine erste Folge am 11. September 2026 bei RTL zu sehen.

Benni ist im Ausland aufgewachsen und beginnt in Berlin einen neuen Lebensabschnitt. RTL beschreibt die Figur als impulsiv, extrovertiert und voller Widersprüche. Gleichzeitig bringt der Teenager einige persönliche Verletzungen und offene Fragen mit in den Kiez.

Für GZSZ zieht Julian Krenn nach Potsdam

Für seine neue Rolle hat Krenn auch privat einiges verändert. Der gebürtige Budapester ist nach der Zusage von Budapest nach Potsdam gezogen und steht dort inzwischen für GZSZ vor der Kamera.

Der Einstieg bei der Daily Soap bedeutet ihm nach eigener Aussage viel. Gegenüber RTL bezeichnet Krenn es als grosse Ehre, Teil von GZSZ sein zu dürfen. Trotz seiner internationalen Dreherfahrung erfüllt sich der 22-Jährige damit einen persönlichen Traum.

Wie es bei GZSZ weitergeht und welche Rolle «Benni» dann künftig einnehmen wird, kannst du schon auf RTL+ streamen.