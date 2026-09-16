Unterhaltung

«Aktenzeichen XY» läuft auch 2026 im ZDF. Im September und Oktober stehen mehrere Ausgaben an. Das sind die nächsten Termine.

Seit 1967 unterstützt «Aktenzeichen XY … ungelöst» die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung schwerer Straftaten. Zuschauerinnen und Zuschauer können Hinweise zu ungelösten Fällen geben. Mittlerweile hat Aktenzeichen XY neben «ungelöst» auch weitere Formate und Rubriken wie «gelöst», «update», «Top-Fahndung», «international» und mehr. Wann laufen die nächsten Ausgaben?

Wann läuft «Aktenzeichen XY» wieder?

Die nächste Ausgabe zeigt das ZDF am Mittwoch, 16. September 2026, um 20.15 Uhr. In «XY gelöst» geht es um frühere Fälle, die inzwischen aufgeklärt wurden.

Am 30. September folgt um 20.15 Uhr «XY history». Für den 7. Oktober ist zur gleichen Zeit «Aktenzeichen XY … International» angekündigt. Dieser Ableger behandelt Fälle aus dem Ausland, häufig mit Bezug zu Deutschland.

«Aktenzeichen XY»: Die nächsten Sendetermine