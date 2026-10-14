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«Aktenzeichen XY» läuft auch 2026 im ZDF. In Kürze stehen weitere Ausgaben an. Das sind die nächsten Termine.

Seit 1967 unterstützt «Aktenzeichen XY … ungelöst» die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung schwerer Straftaten. Zuschauerinnen und Zuschauer können Hinweise zu ungelösten Fällen geben. Mittlerweile hat Aktenzeichen XY neben «ungelöst» auch weitere Formate und Rubriken wie «gelöst», «update», «Top-Fahndung», «international» und mehr. Wann laufen die nächsten Ausgaben (Stand 9. Oktober 2026)?

Wann läuft «Aktenzeichen XY ... ungelöst» wieder?

Mi., 04.11.2026, 20:15–21:45 Uhr, ZDF, Folge 631 – Aktenzeichen XY … ungelöst

Mi., 04.11.2026, 23:15–00:45 Uhr, ZDFneo, Folge 631 – Aktenzeichen XY … ungelöst

Mi., 18.11.2026, 20:15–21:45 Uhr, ZDF, Folge 632 – Aktenzeichen XY … ungelöst

Mi., 18.11.2026, 23:25–00:55 Uhr, ZDFneo, Folge 632 – Aktenzeichen XY … ungelöst

«Aktenzeichen XY history»: Sendetermine

Neben der regulären Ausgabe von «Aktenzeichen XY … ungelöst» stehen auch mehrere Sendetermine des Ablegers «Aktenzeichen XY history» fest. Im Oktober und November 2026 zeigt ZDFinfo beziehungsweise das ZDF verschiedene Folgen. Die nächsten Ausstrahlungen im Überblick: