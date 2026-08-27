Nach zwölf Jahren ist Schluss: Ralph Wickis letzte SRF-Reise führt nach Graubünden

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Ralph Wicki geht Ende August in Pension. Vor seinem letzten «Nachtclub» bereiste der SRF-Moderator das Engadin und traf dort bekannte Bündner Persönlichkeiten.

Eine bekannte Stimme von Radio SRF 1 verabschiedet sich: Ralph Wicki geht Ende August in Pension. Bevor er ein letztes Mal den «Nachtclub» moderiert, führte ihn seine letzte grosse Erkundungstour für den Sender noch einmal nach Graubünden.

Die letzte Reise führt Wicki ins Engadin

Vom 17. bis 21. August war Ralph Wicki für die Sommerserie «Bun di, Wicki» im Engadin auf Erkundungstour. Es war seine letzte Reise für Radio SRF 1 vor der Pensionierung. Der Moderator beschäftigte sich während der Reise mit der Natur, der Sprache und der Kultur des Engadins. Weitere Schwerpunkte waren der Tourismus, die regionale Wirtschaft sowie die Frage, wie sich Tradition und modernes Leben im Tal miteinander verbinden lassen.

Wicki führte Gespräche mit Menschen, die im Engadin leben oder eng mit der Region verbunden sind. Zu seinen Gästen gehörten Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident von St. Moritz, die Engadiner Musikerin Bibi Vaplan und die Moderatorin Annina Campell.

Die Beiträge wurden während der Woche mehrmals täglich auf Radio SRF 1 und online ausgestrahlt. Die Reise knüpfte an frühere Sommerserien wie «Ralph z´Alp», «Ralph im Zirkus» und «Hey, hey Wicki» an.

Abschied nach zwölf Jahren im «Nachtclub»

Seit 2014 gehört Ralph Wicki zu den prägenden Stimmen des «Nachtclub» auf Radio SRF 1. In der Sendung sprechen Anruferinnen und Anrufer über persönliche Erlebnisse, gesellschaftliche Fragen und Themen, die sie beschäftigen.

Am Donnerstag, 27. August, moderiert Wicki die Sendung zum letzten Mal. Anschliessend geht er in Pension. Bereits am Sonntag, 23. August, war er zusammen mit Moderatorin Eva Wannenmacher in der SRF-1-Talksendung «Persönlich» zu Gast.

Dass seine letzte Reise ausgerechnet ins Engadin führte, verleiht dem Abschied einen starken Bündner Bezug. Die Sommerserie rückte nicht nur die bekannte Landschaft in den Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen und Gegensätze der Region.

Katrin Germann ist die Nachfolgerin

Ab September wird der «Nachtclub» neu von Katrin Germann moderiert. Sie übernimmt die Sendungen jeweils von Dienstag bis Donnerstag und ergänzt damit das bestehende Team von Radio SRF 1.

Germann leitete zuletzt bei SRF den Bereich «Personality Management». Zuvor arbeitete sie viele Jahre als Moderatorin und Moderationsleiterin bei Radio Top. Mit der neuen Aufgabe ist sie wieder häufiger am Mikrofon zu hören.

Ein letzter Streifzug durch Graubünden

Für seinen Abschied hätte sich Ralph Wicki kaum eine abwechslungsreichere Region anschauen können. Unter dem Titel «Bun di, Wicki» begegnete er bekannten Persönlichkeiten, sprach über die rätoromanische Kultur und zeigte, wie sich das Engadin zwischen Tourismus, Wirtschaft und Tradition entwickelt.

Heute ist der letzte Auftritt von Ralph Wicki

Die Sommerserie wurde vom 17. bis 21. August auf Radio SRF 1 ausgestrahlt. Sein endgültiger Abschied folgt nun heute am Donnerstagabend.