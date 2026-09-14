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Eine Ära im deutschen Fernsehen geht zu Ende: Nach 15 Jahren verlassen die Geissens RTLZWEI. Ganz vorbei ist es aber noch nicht – zunächst steht ein grosses Jubiläum an.

Carmen und Robert Geiss gehören seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern von RTLZWEI. Damit ist bald Schluss. Der Sender und die Familie Geiss werden ihre langjährige Zusammenarbeit beenden. Für Fans bedeutet das allerdings keinen sofortigen Abschied. Die aktuell entstehende Staffel von «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» wird noch bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Die Geissens hören nach Folge 500 bei RTLZWEI auf

Seit 2011 begleitet RTLZWEI das Leben von Carmen und Robert Geiss. Später rückten auch die Töchter Davina und Shania immer stärker in den Mittelpunkt und bekamen mit «Davina & Shania – We Love Monaco» sogar ihre eigene Sendung.

Nach 15 Jahren endet diese Zusammenarbeit nun.

«Mit Carmen, Robert, Davina und Shania verbindet uns eine lange und besondere gemeinsame Geschichte», erklärt RTLZWEI-Geschäftsführer Thorsten Braun zum Abschied. Gemeinsam habe man eine Doku-Soap etabliert, die über viele Jahre ein fester Bestandteil des Senders gewesen sei.

Bevor endgültig Schluss ist, wird die aktuelle Staffel jedoch noch fertiggestellt. Die Dreharbeiten laufen derzeit. Mit der 500. Folge soll die gemeinsame TV-Geschichte noch einmal einen besonderen Höhepunkt erhalten.

Die bereits produzierten und derzeit noch entstehenden Episoden sollen über einen längeren Zeitraum ausgestrahlt werden. Der endgültige Abschied der Geissens von RTLZWEI erfolgt damit erst 2027.

Auch Carmen und Robert Geiss äussern sich zum Abschied

Carmen und Robert Geiss blicken ebenfalls auf ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Sender zurück.

RTLZWEI sei über viele Jahre ihre TV-Heimat und ein wichtiger Teil ihrer Geschichte gewesen. Die Familie habe in dieser Zeit viel erlebt und das Publikum an zahlreichen Momenten ihres Lebens teilhaben lassen. Nun sei für die Familie allerdings der Zeitpunkt für ein neues Kapitel gekommen.