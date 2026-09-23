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Ein 160 Millionen US-Dollar teurer Blockbuster brachte 2014 eine der berühmtesten Kreaturen der Filmgeschichte zurück auf die grosse Leinwand.

Die Rede ist von «Godzilla»: Regisseur Gareth Edwards inszenierte 2014 die zweite US-amerikanische Verfilmung des japanischen Kultmonsters. Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Sally Hawkins und Ken Watanabe gehören zur Besetzung. Mit weltweiten Einnahmen von rund 529 Millionen US-Dollar entwickelte sich der Film zum kommerziellen Erfolg – und bildete den Auftakt des MonsterVerse.

Heute im TV: Darum geht es in «Godzilla»

Die Geschichte beginnt 1999 mit einer Katastrophe in einem japanischen Atomkraftwerk. Was offiziell als Erdbebenunglück gilt, hat in Wahrheit eine ganz andere Ursache. 15 Jahre später kommt diese erneut zum Vorschein – und stellt die Menschen vor eine Bedrohung, gegen die konventionelle Waffen wenig ausrichten können.

Während sich die Lage zuspitzt, taucht ein noch mächtigeres Wesen aus dem Meer auf. Mehr sei nicht verraten. Regisseur Gareth Edwards hält seinen berühmten Titelhelden zunächst bewusst zurück: Erst nach rund einer Stunde ist Godzilla erstmals vollständig zu sehen. Je nach Zählweise sind Szenen mit ihm insgesamt lediglich acht bis elf Minuten lang.

Wann und wo läuft «Godzilla» im Free-TV?

Wer den Monster-Blockbuster sehen möchte, hat am Mittwoch, 23. September, Gelegenheit dazu. NITRO zeigt «Godzilla» um 20.15 Uhr im Free-TV.