Markus Lanz heute: Gäste und Themen am 19. August 2026

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Heute Abend läuft «Markus Lanz» wieder im TV. Welche Gäste sind in der Talkshow dabei und welche Themen stehen auf dem Programm?

«Markus Lanz» läuft heute, am Mittwoch, 19. August 2026, wieder mit einer neuen Ausgabe. Wer sind die Gäste und welche Themen stehen auf dem Programm?

Gäste und Themen bei «Markus Lanz» heute am 19. August 2026

Dietmar Bartsch, LINKEN-Politiker: Mit Blick auf die kommenden ostdeutschen Landtagswahlen nimmt er Stellung zur Koalitionsfähigkeit seiner Partei. Zudem erläutert er, wie sich die Linkspartei mit Islamismus auseinandersetzt.

Mit Blick auf die kommenden ostdeutschen Landtagswahlen nimmt er Stellung zur Koalitionsfähigkeit seiner Partei. Zudem erläutert er, wie sich die Linkspartei mit Islamismus auseinandersetzt. Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des «Redaktionsnetzwerk Deutschland» beleuchtet den Zustand der Linkspartei und analysiert, wie die Partei auf Regierungsbeteiligungen hinarbeitet.

Die Chefredakteurin des «Redaktionsnetzwerk Deutschland» beleuchtet den Zustand der Linkspartei und analysiert, wie die Partei auf Regierungsbeteiligungen hinarbeitet. Florian Flade, Journalist: Der Investigativreporter (u. a. WDR) analysiert die Aufarbeitung des Anschlags auf den Berliner CSD und warnt vor eklatanten Lücken im Umgang mit islamistischen Gefährdern.

Der Investigativreporter (u. a. WDR) analysiert die Aufarbeitung des Anschlags auf den Berliner CSD und warnt vor eklatanten Lücken im Umgang mit islamistischen Gefährdern. Eren Güvercin, Islam-Experte: Er meint, dass die islamistische Gefahr jahrelang unterschätzt wurde und spricht über die Radikalisierung über soziale Medien sowie über die Verknüpfung von Ideologie mit Lifestyle.

«Markus Lanz»: Sendetermine diese Woche

«Markus Lanz» wird in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend ausgestrahlt. Diese Woche lauten die Sendetermine:

Dienstag, 18. August 2026: 22.45 bis 00.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 19. August 2026: 23.15 bis 00.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August 2026: 23.15 bis 00.30 Uhr (ZDF)

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie auch online noch nachträglich in der ZDF-Mediathek anschauen.