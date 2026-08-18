Markus Lanz heute: Gäste und Themen am 18. August 2026

Unterhaltung

Heute Abend läuft «Markus Lanz» wieder im TV. Welche Gäste sind in der Talkshow dabei und welche Themen stehen auf dem Programm?

Nach mehreren Wochen Sommerpause meldet sich «Markus Lanz» am Dienstag, 18. August 2026, mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung beginnt um 22.45 Uhr im ZDF und markiert den Auftakt der regulären Ausstrahlung nach der Sommerpause.

Gäste bei «Markus Lanz» heute am 18. August 2026

Welche Gäste Markus Lanz am heutigen Abend begrüsst, veröffentlicht das ZDF in der Regel erst im Laufe des Tages. Deshalb stehen die Namen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sobald die Gästeliste bekannt gegeben ist, wird dieser Artikel entsprechend aktualisiert.

«Markus Lanz»: Sendetermine diese Woche

«Markus Lanz» wird in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend ausgestrahlt. Diese Woche lauten die Sendetermine:

Dienstag, 18. August 2026: 22.45 bis 00.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 19. August 2026: 23.15 bis 00.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August 2026: 23.15 bis 00.30 Uhr (ZDF)

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie auch online noch nachträglich in der ZDF-Mediathek anschauen.