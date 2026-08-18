Maischberger heute: Gäste und Themen am 18. August 2026

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«Maischberger» läuft heute wieder im TV. Welche Gäste sind am 18. August 2026 im Studio und über welche Themen wird diskutiert?

Am Dienstag, 18. August 2026, läuft «Maischberger» wieder mit einer neuen Ausgabe im Ersten. Die Gäste und Themen gibt es hier in der Übersicht.

Die Gäste von «Maischberger» am 18.08.2026

Nathanael Liminski (CDU, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales)

(CDU, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales) Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer)

(AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer) Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)

(ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte) Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)

(ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin) Victoria Reichelt (ZDF)

(ZDF) Christoph von Marschall (Tagesspiegel)

«Maischberger» heute: Die Themen am Dienstag

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Diskussion um Brandmauer : Im Studio der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei Nathanael Liminski (CDU) und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag Bernd Baumann.

: Im Studio der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei Nathanael Liminski (CDU) und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag Bernd Baumann. Hybride Kriegsführung und Außenpolitik unter Präsident Trump : Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.

: Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Es kommentieren: Die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Korrespondent des Tagesspiegel Christoph von Marschall und die Journalistin Victoria Reichelt.

«Maischberger»: Sendetermine und Folgen in der ARD-Mediathek

Neben den Neuausstrahlungen werden im Fernsehen auch Wiederholungen gezeigt. Alle restlichen Sendetermine von «Maischberger» in dieser Woche:

Di., 18.08.2026, 20.30–21.45 – tagesschau24 – Wiederholung

Di., 18.08.2026, 22.50–00.05 – Das Erste – Neue Folge

Mi., 19.08.2026, 00.50–02.05 – 3sat – Wiederholung

Mi., 19.08.2026, 01.50–03.05 – Das Erste – Wiederholung

Mi., 19.08.2026, 20.30–21.45 – tagesschau24 – Wiederholung

Mi., 19.08.2026, 22.50–00.05 – Das Erste – Neue Folge

Do., 20.08.2026, 03.20–04.35 – Das Erste – Wiederholung

Do., 20.08.2026, 20.30–21.45 – tagesschau24 – Wiederholung

Fr., 21.08.2026, 00.40–01.55 – 3sat – Wiederholung

Wer die Sendung nicht im TV verfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, sie nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek abzurufen.

Faktencheck zu «Maischberger»

Zu ausgewählten Aussagen aus der Sendung wird nach der Ausstrahlung ein Faktencheck veröffentlicht. Darin werden zentrale Behauptungen der Gäste überprüft und mit zusätzlichen Informationen sowie Quellen eingeordnet. Der Faktencheck ist hier auf der Seite der Sendung abrufbar.