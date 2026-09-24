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Lindsey Vonn war mit mehreren bekannten Sportlern liiert. Seit September 2026 ist ihre Beziehung mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet offiziell.

Lindsey Vonn gehört zu den bekanntesten Namen im alpinen Skisport. Auch ihr Privatleben rückte über die Jahre immer wieder in die Öffentlichkeit. Am 23. September 2026 machte sie über Fotos auf Instagram ihre Beziehung mit dem französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet offiziell. Mit wem war sie zuvor zusammen?

Thomas Vonn: Vier Jahre Ehe mit dem Skirennfahrer

Thomas Vonn und Lindsey Kildow heirateten 2007. Ihr damaliger Ehemann war ebenfalls im alpinen Skisport aktiv und startete für die USA. Seit der Hochzeit trägt sie den Nachnamen Vonn, den sie auch nach dem Ende der Ehe behielt. Im November 2011 gab das Paar seine Trennung bekannt. Die Scheidung wurde im Januar 2013 rechtskräftig.

Tiger Woods: Lindsey Vonn bestätigt 2013 ihre Beziehung

Nur wenige Monate nach der Scheidung wurde eine weitere prominente Partnerschaft offiziell. Im März 2013 bestätigte Vonn, dass sie mit Golfstar Tiger Woods zusammen war. Im Mai 2015 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Kenan Smith: Von 2016 bis 2017 ein Paar

Ende 2016 wurde Vonns Beziehung mit Kenan Smith bekannt. Smith arbeitete damals als Assistenztrainer in der NFL. Die Partnerschaft hielt rund ein Jahr. Im November 2017 wurde bekannt, dass sich Vonn und Smith getrennt hatten.

P. K. Subban und Lindsey Vonn waren verlobt

2018 kam Vonn mit dem kanadischen Eishockeyspieler P. K. Subban zusammen. Im August 2019 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Zu einer Hochzeit kam es nicht. Ende 2020 teilten Vonn und der damalige NHL-Star mit, künftig getrennte Wege zu gehen.

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