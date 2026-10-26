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Zwölf Teams, bekannte Fussballnamen und neue Besetzungen: Diese Mannschaften treten in der fünften Saison der Icon League an – mit ihren prominenten Heads und den veröffentlichten Kadern.

Die Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich spielt ihre fünfte Saison. Seit dem 18. Oktober 2026 treffen zwölf Mannschaften im Kleinfeldformat aufeinander. Gespielt wird fünf gegen fünf, zusätzliche Regeln sorgen während der Partien für überraschende Wendungen. Zu den bekannten Spielern gehören diesmal unter anderem Diego Demme und Max Kruse. Wichtig für die Übersicht: Teamheads und Spieler sind unterschiedliche Rollen. Wer eine Mannschaft als prominentes Gesicht unterstützt, steht deshalb nicht automatisch selbst auf dem Platz.

Icon League: Diese Duelle finden heute statt

Heute findet der zweite Spieltag der Icon League statt und diese Duelle stehen im Plan.

Icon League: Diese Teams und Heads gehören zu Season 5

Die Mannschaften sind zunächst auf die Division Eli und die Division Toni verteilt.

Berlin Underdogs – Division Toni – Ski Aggu, Fabian Reese und Ali Bumaye

Buzz Club – Division Eli – Omar Marmoush, Malik Tillman, Breel Embolo und Ismail Jakobs

DNA Athletics – Division Eli – David Alaba und Niklas-Wilson Sommer