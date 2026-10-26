Die Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich spielt ihre fünfte Saison. Seit dem 18. Oktober 2026 treffen zwölf Mannschaften im Kleinfeldformat aufeinander. Gespielt wird fünf gegen fünf, zusätzliche Regeln sorgen während der Partien für überraschende Wendungen. Zu den bekannten Spielern gehören diesmal unter anderem Diego Demme und Max Kruse. Wichtig für die Übersicht: Teamheads und Spieler sind unterschiedliche Rollen. Wer eine Mannschaft als prominentes Gesicht unterstützt, steht deshalb nicht automatisch selbst auf dem Platz.
Icon League: Diese Duelle finden heute statt
Heute findet der zweite Spieltag der Icon League statt und diese Duelle stehen im Plan.
Icon League: Diese Teams und Heads gehören zu Season 5
Die Mannschaften sind zunächst auf die Division Eli und die Division Toni verteilt.
Berlin Underdogs – Division Toni – Ski Aggu, Fabian Reese und Ali Bumaye
Buzz Club – Division Eli – Omar Marmoush, Malik Tillman, Breel Embolo und Ismail Jakobs
DNA Athletics – Division Eli – David Alaba und Niklas-Wilson Sommer
Eintracht Spandau – Division Toni – aktuelle Head-Besetzung nicht eindeutig bestätigt
FC Berlin City – Division Toni – Antonio Rüdiger und Luciano
FC OneFootball – Division Eli – Benedikt Höwedes, Niklas Luginsland, Fiago und Faro
FOKUS Eagles – Division Eli – Sidney Friede und ViscaBarca
PLYRS United – Division Toni – Claudio Pizarro, Franck Ribéry und Leon Draisaitl
Protatos – Division Eli – Lars Holzschneider («Holzi») und Lucas Kutting («Spidey»)
The Pack FC – Division Toni – Simon Terodde und Wolff-Christoph Fuss
Two Stripes United – Division Toni – Robert Andrich und Felix Kroos
Wontorriors FC – Division Eli – Laura Wontorra und Martin Harnik
Die Zuordnungen beruhen auf der aktuellen Saisonübersicht von Sports Illustrated sowie ergänzenden Teamangaben. Die Berlin Underdogs haben Ali Bumaye als Unterstützung für Fabian Reese und Ski Aggu vorgestellt. PLYRS nennt neben Pizarro und Ribéry auch Leon Draisaitl als Teamhead.
Hinweis zu Eintracht Spandau: Bei HandOfBlood alias «Präsident Knabe» widersprechen sich die veröffentlichten Übersichten. FuPa berichtet vor Season 5 von seinem Abschied, Sports Illustrated führt ihn weiterhin auf. Eine eindeutige aktuelle Bestätigung liegt dieser Übersicht nicht zugrunde.
Was ist in der fünften Saison neu?
Die Protatos ersetzen den bisherigen Champion SC Bürgeramt. Auch der Modus verändert sich: Nach fünf Spieltagen kommen die jeweils drei besten Mannschaften der beiden Divisionen in die Icon Stage. Die übrigen sechs Teams spielen in der Survivor Stage weiter.
Die bisher gesammelten Punkte werden übernommen. Nach drei weiteren Spieltagen entscheidet sich, welche sechs Mannschaften das Finalturnier erreichen. Damit bleibt auch für Teams aus der Survivor Stage ein Weg ins Final 6 offen.
Wo kann man die Icon League in der Schweiz sehen?
Disney+ überträgt sämtliche Matchdays von Season 5 ausdrücklich auch in der Schweiz. Nach den Live-Übertragungen stehen die Begegnungen dort als vollständige Wiederholungen bereit. Dafür ist ein entsprechender Zugang zum Streamingdienst erforderlich.