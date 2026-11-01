Mit Tickets für eine Fernsehshow hatte sie gerechnet, mit einem Heiratsantrag offenbar nicht: Bei der ersten Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» auf ProSieben hat ein Zuschauer seiner Freundin auf der Bühne einen Antrag gemacht. Ihre Antwort: Ja! Nun soll auch noch in der Show geheiratet werden im Laufe des Abends.

Beim Spiel «Kleb doch» ahnt sie noch nichts

Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Auftritt in der Sendung aus. Die Zuschauerin steht beim Spiel «Kleb doch» mit zwei weiteren Teilnehmerinnen auf der Bühne. Alle drei tragen eine Brille, die ihnen die Sicht nimmt, und Kopfhörer, über die sie vom Geschehen um sich herum nichts mitbekommen.

Nach drei Fragen werden die beiden anderen Teilnehmerinnen von der Bühne begleitet. Die spätere Verlobte bleibt zurück – während um sie herum die Überraschung vorbereitet wird.

Selbst Joko ist vor dem Heiratsantrag nervös

Auch Joko Winterscheidt zeigt sich angesichts des bevorstehenden Moments nervös. Dann kommt ihr Freund auf die Bühne und macht ihr den Heiratsantrag. Sie sagt Ja – aus dem vermeintlichen Showbesuch wird ein besonderer Abend für das Paar.

Hinter der Überraschung steckt ein Aufruf von Joko und Klaas. Davon wusste die Zuschauerin nichts: Sie war davon ausgegangen, dass die beiden lediglich Tickets für die Sendung gewonnen hatten.