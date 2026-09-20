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Sechs Oscars, eine hochkarätige Besetzung und eine Geschichte über Macht, Familie und Verbrechen: Heute Abend läuft ein Gangsterfilm, der längst zu den Klassikern der Filmgeschichte zählt.

Fortsetzungen haben es oft schwer, an den Erfolg ihres Vorgängers anzuknüpfen. Bei «Der Pate – Teil II» ist das anders. Francis Ford Coppolas Mafia-Epos aus dem Jahr 1974 entwickelte sich selbst zu einem der angesehensten Werke seines Genres. Am heutigen Sonntag, 20. September 2026, läuft der Film im Free-TV.

Heute im Free-TV: «Der Pate – Teil II»

Coppola erzählt auf zwei Zeitebenen. Ende der 1950er-Jahre führt Michael Corleone (Al Pacino) die Geschäfte seiner Familie. Er möchte deren Aktivitäten in Las Vegas und Kuba ausbauen und zugleich den Weg in die Legalität finden. Ein Anschlag macht allerdings deutlich, dass seine Stellung keineswegs sicher ist und die Gefahr näher liegt, als zunächst angenommen.

Parallel führt der Film in die Vergangenheit von Michaels Vater. Robert De Niro verkörpert den jungen Vito Corleone, der nach seiner Flucht aus Sizilien in New York aufwächst. So stellt Coppola den etablierten Mafia-Boss Michael dem Aufstieg seines Vaters gegenüber.

Sechs Oscars für «Der Pate – Teil II»

Bei der Oscarverleihung 1975 gewann der Film sechs Auszeichnungen. Neben dem Oscar als bester Film erhielt Francis Ford Coppola den Preis für die Regie. Robert De Niro wurde für seine Darstellung des jungen Vito Corleone als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an das adaptierte Drehbuch, die Originalmusik und das Szenenbild.

Bemerkenswert ist auch der Platz des Films in der Oscar-Geschichte: «Der Pate» war der erste Film, dessen Fortsetzung ebenfalls als bester Film ausgezeichnet wurde. Zum Kinostart waren die Kritiken noch nicht durchweg begeistert. Später wurde das Werk unter anderem in die Auswahl der 100 besten amerikanischen Filme des American Film Institute aufgenommen und 1993 in das National Film Registry der Library of Congress.