Unterhaltung

Eine Komödie aus den 1990er-Jahren entwickelte sich weit über ihren Kinostart hinaus zum Kult. Heute Nachmittag ist der Film mit Bill Murray im Free-TV zu sehen.

«Und täglich grüsst das Murmeltier» läuft am heutigen Sonntag auf SRF 1. Die US-Komödie von Regisseur Harold Ramis erschien 1993 und zeigt Bill Murray in der Rolle des zynischen Wettermoderators Phil Connors. Der Film entwickelte sich über die Jahre zum Kult und wurde 2006 in das National Film Registry aufgenommen.

«Und täglich grüsst das Murmeltier»

Phil Connors reist für eine Reportage über den Murmeltiertag nach Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der wenig begeisterte Wettermoderator möchte nach getaner Arbeit möglichst schnell wieder abreisen, doch ein Schneesturm hält ihn in der Kleinstadt fest.

Am nächsten Morgen scheint zunächst alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Dann stellt Connors fest, dass erneut der 2. Februar ist – und er denselben Tag noch einmal erlebt. Während sich niemand sonst an die vorherigen Ereignisse erinnern kann, steckt er plötzlich in einer Zeitschleife. Wie er damit umgeht und ob der nächste Tag irgendwann doch noch kommt, steht im Mittelpunkt der Komödie.

Wann und wo läuft der Film im Fernsehen?

«Und täglich grüsst das Murmeltier» läuft heute, Sonntag, 20. September 2026, auf SRF 1. Der Film beginnt um 15.25 Uhr und endet um 17.10 Uhr.