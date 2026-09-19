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Dieser Kinohit brachte die berühmtesten Urzeitechsen der Filmgeschichte zurück auf die Leinwand. Heute Abend ist der Blockbuster im Free-TV zu sehen.

Mit «Jurassic World: Das gefallene Königreich» zeigt Sat.1 heute den fünften Film der «Jurassic Park»-Reihe. Die 2018 erschienene Fortsetzung von «Jurassic World» entstand unter der Regie von J. A. Bayona. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard sind erneut als Owen Grady und Claire Dearing zu sehen.

«Jurassic World: Das gefallene Königreich»

Drei Jahre nach der Zerstörung des Freizeitparks sind die Dinosaurier auf Isla Nublar erneut in Gefahr. Ein bevorstehender Vulkanausbruch könnte die Tiere auslöschen. Claire Dearing beteiligt sich deshalb an einer Rettungsmission und holt Owen Grady ins Team. Dieser will vor allem die Velociraptorin Blue finden, die er einst trainiert hat.

Doch auf der Insel läuft die Aktion anders als erwartet. Schnell wird deutlich, dass nicht alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgen und die vermeintliche Rettungsmission entwickelt sich zu einer neuen Bedrohung.

Fast 1,31 Milliarden Dollar eingespielt

An den Kinokassen war «Jurassic World: Das gefallene Königreich» ein grosser Erfolg. Weltweit spielte der Film fast 1,31 Milliarden US-Dollar ein, davon 417,72 Millionen Dollar in Nordamerika. In Deutschland wurden mehr als 2,4 Millionen Kinobesucherinnen und -besucher gezählt.

Gedreht wurde unter anderem auf Hawaii, in den Pinewood Studios in London und in Wales. Bei der Umsetzung der Dinosaurier setzte Regisseur J. A. Bayona neben CGI verstärkt auf Animatronik und Puppenspieler.

Bei den Kritikern fiel das Echo verhaltener aus. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf 47 Prozent, bei Metacritic auf 51 von 100 Punkten.

Wann und wo läuft der Film im Fernsehen?