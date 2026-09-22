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Rund 200 Millionen Dollar Produktionskosten standen einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 800 Millionen Dollar gegenüber. Heute Abend ist der Science-Fiction-Blockbuster im Free-TV zu sehen.

Mit «Transformers – Die Rache» brachte Regisseur Michael Bay 2009 die Fortsetzung seines ersten «Transformers»-Films ins Kino. Shia LaBeouf und Megan Fox kehrten als Sam Witwicky und Mikaela Banes zurück. Finanziell wurde die Grossproduktion zum Erfolg: In den USA spielte sie 402 Millionen Dollar ein, weltweit waren es 836,3 Millionen Dollar. Am Dienstag, 22. September, zeigt kabel eins den Film um 20.15 Uhr.

Heute im Free-TV: Darum geht es in «Transformers – Die Rache»

Zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils will Sam Witwicky sein Studium beginnen. Doch nachdem er einen Splitter des zerstörten Allspark berührt hat und rätselhafte Symbole sieht, gerät er erneut zwischen die Fronten von Autobots und Decepticons.

Während Megatron zurückkehrt, tritt mit The Fallen ein neuer Gegner auf den Plan. Die Auseinandersetzung führt Sam und seine Begleiter schliesslich bis nach Ägypten, wo sich die Ereignisse rund um die Pyramiden von Gizeh zuspitzen.

Gedreht wurde auch in Ägypten und Jordanien

Für die Produktion standen rund 200 Millionen Dollar zur Verfügung. Gedreht wurde an zahlreichen Schauplätzen in den USA sowie in Ägypten, Jordanien und Paris. Zu den markantesten Kulissen gehören die Pyramiden von Gizeh und die Felsenstadt Petra.

Unterstützung erhielt die Produktion unter anderem von Hasbro und den US-Streitkräften. General Motors stellte zahlreiche Fahrzeuge zur Verfügung. An den Kinokassen zahlte sich der Aufwand aus: Weltweit nahm der Film 836,3 Millionen Dollar ein. Hinzu kamen mehrere Scream Awards sowie eine Oscar-Nominierung in der Kategorie «Best Achievement in Sound Mixing». Gleichzeitig erhielt der Film mehrere Goldene Himbeeren.