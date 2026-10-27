Helene Fischer meldet sich mit ihrer traditionellen Weihnachtsshow zurück. Die dreistündige «Helene Fischer Show» wird am Freitag, 25. Dezember 2026, um 20.15 Uhr im ZDF sowie auf ORF 2 und SRF 1 ausgestrahlt. Die Aufzeichnungen finden bereits am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf statt.

Gäste der Helene Fischer Show 2026

Für die diesjährige Ausgabe hat Helene Fischer zahlreiche bekannte Gesichter aus der deutschsprachigen Musikszene eingeladen. Mit Roland Kaiser, Kerstin Ott, Giovanni Zarrella und Melissa Naschenweng sind gleich mehrere Grössen des Schlagers vertreten. Auch die Band Unheilig mit Frontmann Der Graf gehört zum Aufgebot.

Für musikalische Abwechslung sorgen die Popstars Nina Chuba und Wincent Weiss. Ebenfalls mit dabei sind Die Prinzen, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Die Leipziger Band plant für 2027 eine grosse Abschiedstournee.

Internationale Gäste und spektakuläre Showeinlagen

Auch internationale Künstler stehen auf der Gästeliste der «Helene Fischer Show» 2026. Der irische Sänger Ronan Keating und der US-amerikanische Musiker Josh Groban werden ebenso erwartet wie der chinesische Starpianist Lang Lang. Mit Jodok Cello ist zudem ein Schweizer Künstler vertreten. Der Cellist wurde durch seine Musikvideos in eindrucksvollen Naturlandschaften auf Social Media bekannt.

Neben den musikalischen Auftritten setzt die Weihnachtsshow auf Unterhaltung und Artistik. Das Ensemble von «MJ – Das Michael Jackson Musical» präsentiert einen Ausschnitt aus seiner Produktion. Der Cirque du Soleil zeigt Darbietungen aus der Show «ALIZÉ», während der niederländische Illusionist Hans Klok für magische Momente sorgen soll.