Helene Fischer feiert Comeback: An Weihnachten kehrt ihre Show ins TV zurück

Unterhaltung

Nach einem Jahr Pause kehrt «Die Helene Fischer Show» zurück. Auch Schweizer Fans können das Comeback an Weihnachten im Free-TV bei SRF 1 sehen.

Nach der Pause 2025 dürfen sich Fans von Helene Fischer dieses Weihnachten wieder auf ihre traditionelle Festtagsshow freuen. Die «Helene Fischer Show» kehrt am 25. Dezember 2026 zurück ins Fernsehen. SRF 1 überträgt die Show am ersten Weihnachtsfeiertag ab 20.10 Uhr.

«Helene Fischer Show» läuft an Weihnachten bei SRF 1

Nach einem Jahr Unterbruch gehört die grosse Unterhaltungsshow damit wieder zum Weihnachtsprogramm. Geplant ist eine Mischung aus aktuellen Hits, bekannten Evergreens, aufwendigen Showacts sowie nationalen und internationalen Gästen.

Welche Künstlerinnen und Künstler Helene Fischer in diesem Jahr auf der Bühne begrüssen wird, geht aus der vorliegenden Ankündigung noch nicht hervor.

Die Sängerin selbst freut sich auf die Rückkehr. Besonders macht die Sendung für sie aus, dass zahlreiche unterschiedliche Künstler zusammenkommen und gemeinsam Auftritte entstehen, die es in dieser Form nur in ihrer Show zu sehen gebe.

Helene Fischer zeichnet Weihnachtsshow schon im Oktober auf

Live entsteht die Weihnachtsshow allerdings nicht. Aufgezeichnet wird «Die Helene Fischer Show» bereits am 30. und 31. Oktober 2026 in Düsseldorf.

Produziert wird die Sendung erneut gemeinsam von ZDF, ORF und SRF. In der Schweiz läuft sie dann:

Datum: Freitag, 25. Dezember 2026

Uhrzeit: 20.10 Uhr

Sender: SRF 1

Quelle: Pressemeldung SRF