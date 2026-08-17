GZSZ-Vorschau: Muss Jessica jetzt wegen Nina sogar ins Gefängnis?

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Ninas Geständnis beendet die Ermittlungen bei GZSZ noch lange nicht. Nun gerät ausgerechnet ihre Schwester Jessica immer mehr unter Druck – eine unbedachte Äusserung könnte ihr zum Verhängnis werden.

Eigentlich wollte Jessica nur ihrer Schwester beistehen. Doch nachdem Nina die Verantwortung für den Tod von Zoe und Carlos übernommen hat, interessieren sich die Ermittler zunehmend dafür, wie viel Jessica tatsächlich wusste und ob sie Nina möglicherweise geholfen hat.

Jessica gerät wegen Nina immer stärker unter Druck

Die Polizei lässt bei Jessica nicht locker. Die Ermittler wollen herausfinden, wann sie von Ninas Tat erfahren hat und welche Rolle sie nach dem Tod von Zoe und Carlos gespielt hat.

Jessica versucht deutlich zu machen, dass Nina ihre Schwester ist und sie ihr in einer Extremsituation beistehen wollte. Doch mit fortschreitenden Ermittlungen merkt sie, dass es längst nicht mehr nur darum geht, was Nina getan hat. Plötzlich steht auch Jessicas eigenes Verhalten im Fokus.

Besonders problematisch wird eine Begegnung mit einer Journalistin. Diese filmt Jessica und Laura auf offener Strasse. Jessica lässt sich dabei zu unbedachten Aussagen hinreissen – Aussagen, die ihre ohnehin schwierige Situation weiter verschärfen könnten.

Muss Jessica bei GZSZ nun selbst Konsequenzen fürchten?

Spätestens bei einer weiteren Befragung wird Jessica klar, wie ernst die Lage geworden ist. Sie möchte nicht mehr ohne rechtlichen Beistand mit den Ermittlern sprechen und verlangt einen Anwalt.

Damit bekommt Ninas Mordgeschichte noch einmal eine neue Wendung:

Nina sitzt bereits hinter Gittern – doch nun muss auch Jessica fürchten, dass ihre Unterstützung für ihre Schwester Konsequenzen haben könnte.

Ob Jessica tatsächlich strafrechtlich etwas vorgeworfen werden kann und wie schwer ihre Aussagen wiegen, bleibt zunächst offen.

Wird Laura nun gegen Jessica aussagen?

Für Jessica könnte ausgerechnet Laura zu einem weiteren Problem werden. Denn zwischen den beiden ist das Verhältnis nach der Wahrheit über Nina weiterhin angespannt. Laura kann Jessica nicht verzeihen, dass diese von Ninas Geheimnis wusste und trotzdem schwieg – während Laura selbst zeitweise unter Mordverdacht stand und in Untersuchungshaft sass.

Entsprechend schwer dürfte es Laura fallen, Jessica nun einfach zur Seite zu stehen. Gleichzeitig war sie dabei, als Jessica auf offener Strasse gegenüber einer Journalistin unbedachte Aussagen machte. Welche Rolle Laura in den weiteren Ermittlungen spielen wird, könnte deshalb entscheidend werden.

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