GZSZ-Vorschau: Matilda droht Richard – für Julian würde sie sehr weit gehen

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Nach Richards Enthüllungen kämpft Julian weiter mit seiner Vergangenheit. Seine Schwester Matilda steht ihm zur Seite – und macht Richard schliesslich eine unmissverständliche Ansage.

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» lässt die Vergangenheit Julian Kaltenbach (Onno Buß) nicht mehr los. Sein Stiefvater Richard (Stephan Schill) hat ihn mit einem Ereignis aus seiner Kindheit konfrontiert und schwere Schuldgefühle bei ihm ausgelöst. Julian hat inzwischen eingestanden, dass er seinen damals fünfjährigen Stiefbruder Valentin bei einem Versteckspiel allein im Wald zurückliess.

Matilda springt für Julian ein

Doch Julian ist von der Konfrontation mit seiner Vergangenheit weiterhin sichtlich mitgenommen. Matilda merkt, wie sehr die Situation ihren Bruder belastet, und versucht, ihm den Rücken freizuhalten.

Als für Julian ein Termin bei der Bank ansteht, übernimmt Matilda kurzerhand für ihn. Gleichzeitig versucht sie, ihrem Bruder auch mental zu helfen.

Schliesslich kommen die Zwillinge zu dem Entschluss, dass Julian Abstand braucht. Er will sich eine kleine Auszeit nehmen, abschalten und meditieren. Dafür verlässt er Berlin für kurze Zeit.

Richard lässt Julian nicht in Ruhe

Bevor Julian abreist, kommt es jedoch noch einmal zur Begegnung mit Richard. Sein Stiefvater lässt die Vergangenheit nicht ruhen und greift Julian erneut verbal an.

Für den ohnehin angeschlagenen Julian wird die Situation dadurch nicht leichter. Schon zuvor war zwischen beiden der Streit eskaliert. Richard hatte Julian dabei mit dem Schicksal des damals erst fünfjährigen Valentin konfrontiert.

Während Julian anschliessend Berlin verlässt, bleibt Matilda zurück. Und die will Richards Verhalten gegenüber ihrem Bruder nicht länger hinnehmen.

Matilda stellt Richard zur Rede – und droht ihm

Matilda sucht Richard in seinem Hotelzimmer auf und fordert ihn unmissverständlich dazu auf, Julian künftig in Ruhe zu lassen.

Richard scheint ihre Ansage zunächst jedoch nicht besonders ernst zu nehmen und macht sich darüber lustig. Damit bringt er Matilda endgültig gegen sich auf.

Sie macht ihrem Stiefvater deutlich, dass er offenbar keine Vorstellung davon hat, wie weit sie für ihren Zwillingsbruder gehen würde.

Aus der Unterstützung für Julian wird damit eine offene Kampfansage an Richard. Während Julian versucht, fernab von Berlin wieder zur Ruhe zu kommen, stellt sich Matilda nun selbst ihrem Stiefvater entgegen.

« Du hast keine Idee davon, wie weit ich gehen würde, um Julian zu beschützen.»

Wie weit sie dabei tatsächlich gehen würde, bleibt zunächst offen.

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