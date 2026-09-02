GZSZ-Vorschau: Katrin plant drastischen Sparkurs – für Maren wird es plötzlich ernst

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Die finanzielle Lage der Agentur zwingt Katrin, Emily und Laura bei GZSZ zu drastischen Überlegungen. Als plötzlich Marens Name fällt, bekommt diese alles mit.

Katrin, Emily und Laura müssen einen Weg finden, die Kosten der angeschlagenen Agentur zu senken. Dabei rückt ausgerechnet das Personal in den Fokus – und eine Idee könnte Katrins Freundschaft mit Maren auf eine harte Probe stellen.

Katrin, Emily und Laura müssen dringend Kosten sparen

Die Sorgen um die Agentur lassen Katrin, Emily und Laura nicht los. Finanziell steht das Unternehmen weiterhin unter Druck, weshalb die drei nach Möglichkeiten suchen, ihre Ausgaben deutlich zu reduzieren.

Schnell wird allerdings klar: Mit kleineren Sparmassnahmen allein lässt sich das Problem offenbar nicht lösen. Deshalb kommt eine wesentlich drastischere Möglichkeit auf den Tisch. Die Agentur könnte beim Personal sparen und bestimmte Aufgaben künftig mithilfe von Künstlicher Intelligenz erledigen lassen.

Gerade Emily behagt dieser Gedanke überhaupt nicht. Denn hinter den möglichen Einsparungen stehen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren könnten.

Emily konfrontiert Katrin mit Maren

Emily macht Katrin deshalb deutlich, was ihre Überlegungen konkret bedeuten würden. Wenn tatsächlich Stellen gestrichen und Aufgaben von KI übernommen werden sollen, müsste man konsequenterweise auch über eine Mitarbeiterin sprechen, die Katrin besonders nahesteht.

Maren.

Sie arbeitet als Grafikdesignerin für die Agentur – und damit ausgerechnet in einem Bereich, in dem KI für Einsparungen sorgen könnte. Emily stellt Katrin vor die unangenehme Frage: Warum sollten andere Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten müssen, während ihre beste Freundin verschont bleibt?

Für Katrin wird aus einer nüchternen geschäftlichen Entscheidung damit plötzlich eine sehr persönliche Angelegenheit.

Maren hört alles mit

Was Katrin und Emily in diesem Moment nicht ahnen: Maren bekommt das Gespräch zufällig mit.

Für sie ist es ein Schock. Gerade hat sie erfahren, dass in der Agentur über Stellenabbau gesprochen wird – und dass ausgerechnet ihr eigener Arbeitsplatz zur Diskussion stehen könnte.

Noch brisanter ist, von wem diese Überlegungen kommen. Schliesslich verbindet Maren und Katrin seit Jahren eine enge Freundschaft.

Damit steht Katrin bei GZSZ vor einem schwierigen Konflikt: Kann sie ihre beste Freundin schützen, wenn gleichzeitig die Zukunft der Agentur auf dem Spiel steht?

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