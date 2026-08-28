GZSZ-Vorschau: Katrin entlarvt Kaltenbach – und entdeckt seinen perfiden Plan

Unterhaltung

Katrins gefährliches Spiel mit Richard Kaltenbach zahlt sich aus. Heimlich durchsucht sie sein Hotelzimmer – und entdeckt, dass er es auf «HidayatMed» abgesehen hat.

Katrin hat Richard Kaltenbach von Anfang an nicht über den Weg getraut. Trotzdem lässt sie sich auf eine geschäftliche Zusammenarbeit mit ihm ein und spielt dem Immobilienunternehmer vor, dass er sie für seine Zwecke einspannen kann. Nun scheint sich das Risiko auszuzahlen. Denn Katrin kommt Kaltenbachs wahren Absichten endlich auf die Spur.

Katrin spielt ihr gefährliches Spiel mit Kaltenbach weiter

Schon länger versucht Katrin herauszufinden, was Richard Kaltenbach tatsächlich vorhat. Vor allem Julian und Matilda sind überzeugt davon, dass ihr Stiefvater nach einer Möglichkeit sucht, sich an ihnen zu rächen. Ihre Sorge ist nicht unbegründet.

Nachdem Matilda und Julian Kaltenbach bei der Gerner Financial Group abblitzen liessen, geriet HidayatMed in seinen Fokus. Richard belauschte ein Gespräch zwischen Julian und Katrin und erkannte darin offenbar eine Möglichkeit, seinen Stiefkindern zu schaden.

Später ging er sogar noch einen Schritt weiter: Kaltenbach besorgte sich im Krankenhaus eine Probe des Antibiotikums von HidayatMed.

Während Gerner Katrins Zusammenarbeit mit Richard zunehmend skeptisch beobachtet, glaubt sie jedoch, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sie macht Jo klar, dass sie Kaltenbach lediglich in dem Glauben lässt, er könne sie manipulieren.

Doch um herauszufinden, was Richard tatsächlich plant, muss Katrin noch weiter gehen.

Nach dem gemeinsamen Essen schleicht sich Katrin in sein Hotelzimmer

Ihre Gelegenheit bekommt Katrin nach einem gemeinsamen Essen im Mauerwerk mit Kaltenbach.

Während Richard nichts ahnt und von Erik abgelenkt wird, verschafft sie sich heimlich Zugang zu seinem Hotelzimmer. Dort sucht Katrin nach Hinweisen auf seine tatsächlichen Absichten. Und sie wird fündig.

Katrin entdeckt Unterlagen zu HidayatMed. Damit bestätigt sich der Verdacht, dass Richards Interesse an Julians Unternehmen keineswegs zufällig ist. Für Katrin wird klar: Kaltenbach verfolgt einen konkreten Plan.

Katrin informiert sofort Jo Gerner

Nach ihrer Entdeckung verliert Katrin keine Zeit. Sie kontaktiert Jo und setzt ihn über das in Kenntnis, was sie in Richards Hotelzimmer gefunden hat. Damit könnte Kaltenbachs vermeintlicher Vorsprung plötzlich dahin sein.

Bislang glaubte Richard, sein eigenes Spiel mit Katrin spielen zu können. Tatsächlich hat sie die Zusammenarbeit jedoch genutzt, um mehr über seine Absichten herauszufinden. Für Gerner dürfte Katrins Entdeckung besonders brisant sein. Schliesslich geht es nicht nur um ein Geschäft: HidayatMed gehört Julian – und damit Richards Stiefsohn, an dem er sich rächen will.

Ist Kaltenbachs Racheplan damit gescheitert?

Ob Katrin und Gerner Richard nun stoppen können, ist allerdings noch offen. Kaltenbach hat bereits bewiesen, dass er bereit ist, weit zu gehen. Dass er sich eine Probe von Julians Antibiotikum besorgt hat, zeigt zudem, wie konkret sein Interesse an HidayatMed inzwischen geworden ist.

Doch diesmal besitzt Katrin einen entscheidenden Vorteil: Sie weiss endlich, dass hinter Richards Interesse tatsächlich mehr steckt.

Spannend bleibt auch, wie Julian darauf reagieren wird, wenn er erfährt, dass sein Stiefvater seinem grossen Projekt schaden möchte.

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