GZSZ-Vorschau: Jessi will fliehen – dann steht sie plötzlich vor Tonis Tür

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Nach Lauras Aussage gerät Jessi immer stärker unter Druck. Als sogar die Polizei ihre Kollegen befragt, denkt sie an Flucht – und bittet ausgerechnet Toni um Hilfe.

Die Lage für Jessi spitzt sich bei GZSZ weiter zu. Nachdem Laura gegen sie ausgesagt hat, interessiert sich die Polizei nun immer stärker für ihr Verhalten rund um den Tod von Carlos. Offenbar steht die Frage im Raum, ob sie Carlos’ Tod hätte verhindern können.

Jessi gerät nach Lauras Aussage in Panik

Für Jessi wird der Druck zunehmend zu viel. Zwar steht Michi weiter hinter ihr, doch sie selbst verliert immer mehr die Nerven.

Schliesslich fasst sie einen drastischen Gedanken: Sie will nach London zu Philip und damit erst einmal raus aus Berlin. Michi versucht jedoch, die Situation anders zu lösen. Er wendet sich an Toni und bittet sie darum, Jessi zu helfen.

Toni lehnt Michis Bitte zunächst ab

Doch Toni reagiert zurückhaltend, will nichts mehr mit der Sache zu tun haben und legt bei Michis Anruf einfach auf. Michi reagiert schockiert und sucht weiterhin nach Jessica.

Plötzlich steht Jessi vor Tonis Tür

Kurz darauf klingelt es bei Toni und Jessi steht persönlich vor Tonis Tür.

Sie bittet die Polizistin direkt um Hilfe. Ob Toni nach dem überraschenden Besuch doch noch einlenkt und Jessi unterstützt, bleibt zunächst offen.

Für Jessi könnte viel davon abhängen – denn der Druck der Ermittlungen wächst weiter.

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