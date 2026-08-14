GZSZ-Vorschau Folge 8590: Toni verlässt plötzlich den Kiez

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Bei GZSZ steht für Toni die nächste Veränderung an. Als ihr Bruder Luis nach Kanada zurückkehren muss, trifft sie eine überraschende Entscheidung und geht mit ihm mit.

Hinter Toni liegen turbulente Wochen. Die Wahrheit über ihre Mutter und ihre eigene Vergangenheit hat die Polizistin emotional aufgewühlt. Gleichzeitig musste sie mit den dramatischen Ereignissen rund um Nina umgehen.

Luis verlässt den Kiez wieder

Für Luis führt der Weg zurück nach Kanada. Damit steht für Toni erneut ein Abschied von einem Menschen an, der ihr sehr nahesteht und in der letzten Zeit ein echter Halt war.

Nach den Ereignissen der vergangenen Wochen fällt ihr die Trennung offenbar umso schwerer. Schliesslich entscheidet Toni, dass Luis die Reise nicht alleine antreten soll.

Toni begleitet Luis nach Kanada

Toni fasst einen Entschluss. Sie wird ihren Bruder begleiten und ebenfalls nach Kanada reisen, um alles Geschehene hinter sich zu lassen und auf andere Gedanken zu kommen.

Für alle Zuschauer stellt sich nun die entscheidende Frage: Wie lange bleibt Toni in Kanada und wann kehrt sie zurück in den Kiez? Vor allem, da Toni kurz vor der Abfahrt noch einen Hinweis von «Schmitti» bekommt. Ihre leiblichen Eltern waren zuletzt in Slowenien gemeldet.

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