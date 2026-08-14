GZSZ-Vorschau Folge 8590 auf RTL+: Wegen Toni zweifelt Matilda plötzlich an Erik

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Bei GZSZ wird die Beziehung von Erik und Matilda wieder zum Thema. Eine eigentlich harmlose Situation lässt bei Matilda alte Zweifel aufkommen und endet im Streit.

Eigentlich wollten Matilda und Erik ihre Beziehung geniessen und Erik schaut sich nach möglichen Urlaubszielen für die beiden um. Doch die Vergangenheit lässt beide offenbar nicht ruhen, vor allem bleibt Toni weiterhin ein wunder Punkt für Matilda.

Matilda beobachtet Toni und Erik

Toni ist nach den jüngsten Ereignissen emotional völlig aufgewühlt. Als sie verzweifelt aus der WG davonstürmt, ist plötzlich Erik für seine Ex-Frau da und versucht, sie zu trösten.

Für Matilda bleibt dieser Moment allerdings nicht unbemerkt. Sie beobachtet die beiden – und ausgerechnet die Nähe zwischen Erik und Toni bringt sie ins Grübeln.

Schliesslich stellt sie Erik zur Rede. Sie fürchtet, dass zwischen den ehemaligen Eheleuten noch immer Gefühle im Spiel sein könnten.

Matilda wirft Erik vor: «Du bist ein verdammt guter Lügner»

Matildas Zweifel sitzen tief. Immerhin weiss sie aus eigener Erfahrung, wie überzeugend Erik seine wahren Gefühle verbergen kann. Ihre gemeinsame Geschichte begann einst mit einer Lüge und Affäre, als Erik und Toni noch verheiratet waren.

Im Streit konfrontiert Matilda ihn deshalb mit seiner Vergangenheit und wirft ihm vor, ein «verdammt guter Lügner» zu sein. Erik ist schockiert und sprachlos. Gelingt es ihm, Matilda vom Gegenteil zu überzeugen?

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