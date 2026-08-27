GZSZ-Vorschau: Erst braucht Julian Nihats Hilfe – dann eskaliert die Situation

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Eigentlich sollen Julian und Nihat gemeinsam einen wichtigen Kunden zurückgewinnen. Der Plan geht auf – doch danach gerät die Situation völlig ausser Kontrolle.

Zwischen Julian und Nihat herrscht bei GZSZ weiterhin dicke Luft. Ausgerechnet jetzt ist Julian jedoch auf die Hilfe seines Kollegen angewiesen. Bei einem Termin rund um eine Geldanlage läuft für Julian zunächst alles schief. Der Kunde wird eigentlich von Nihat betreut – und genau das wird für Julian zum Problem.

Julian muss ausgerechnet Nihat um Hilfe bitten

Jo Gerner verlangt von Julian, seinen Fehler wieder auszubügeln. Dafür soll er Nihat mitnehmen, denn der kennt den Kunden bestens und hat dessen Zahlen und Portfolio praktisch auswendig im Kopf.

Begeistert ist Julian davon überhaupt nicht. Er nimmt Nihat zwar mit, macht ihm aber unmissverständlich klar, dass er sich während des Treffens zurückhalten soll. Doch daraus wird nichts.

Auf dem Golfplatz sucht der Kunde direkt das Gespräch mit Nihat. Er vertraut ihm offenbar blind – und mit seiner Unterstützung wird der Termin doch noch zum Erfolg.

Für Nihat eigentlich ein Grund zur Freude. Bei Julian sorgt die Situation dagegen keineswegs für bessere Stimmung.

Nach dem Termin eskaliert der Streit völlig

Auf der gemeinsamen Rückfahrt würdigt Julian Nihat kaum eines Blickes. Der Vertrauensmissbrauch der Vergangenheit sitzt bei ihm weiterhin tief.

Als Nihat enttäuscht darauf reagiert, dass von Julian nicht einmal ein Dankeschön kommt, brechen die aufgestauten Emotionen endgültig hervor. Der Streit wird immer heftiger – bis Julian plötzlich handgreiflich wird und Nihat zu Boden stösst.

Nihat lässt sich das nicht gefallen. Er steht wieder auf und die beiden Männer stehen sich aggressiv Kopf an Kopf gegenüber. Droht die Situation jetzt endgültig ausser Kontrolle zu geraten? Wie der Streit zwischen Julian und Nihat endet, bleibt zunächst offen.

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