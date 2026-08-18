GZSZ-Star Timur Ülker sagt seine Hochzeit ab – das steckt dahinter

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Eigentlich wollten GZSZ-Star Timur Ülker und seine langjährige Partnerin Caroline Steinhof schon bald heiraten. Nun hat das Paar die Hochzeit abgesagt. Hier erfährst du was beide zu sagen haben.

Der 37-Jährige und seine Verlobte Caroline Steinhof haben ihre geplante Hochzeit abgesagt. Die Entscheidung machte das Paar selbst auf Instagram öffentlich. Über die konkreten Hintergründe wollen die beiden derzeit nicht sprechen.

Abgesagte Hochzeit – das ist der Grund

Zu einem gemeinsamen Foto äussern sich Ülker und Steinhof zu ihrer Entscheidung. Sie hätten als Paar «herausfordernde Zeiten» hinter sich und sich deshalb dazu entschieden, die Hochzeit abzusagen. Zu den genauen Hintergründen wollen sich die beiden momentan nicht weiter äussern.

Damit bleibt offen, was konkret zur Absage der Hochzeit geführt hat. Spekulationen über mögliche Ursachen wären entsprechend nicht angebracht.



Eine Trennung haben Ülker und Steinhof nicht bekannt gegeben. Im Gegenteil: In ihrem Statement betonen sie laut übereinstimmenden Berichten, dass sie ihren gemeinsamen Weg weitergehen wollen.

Timur Ülker und Caroline Steinhof sind seit 13 Jahren ein Paar

Die Entscheidung kommt auch deshalb überraschend, weil die beiden bereits auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken. Ülker und Steinhof sind seit 13 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Im November 2024 machte der GZSZ-Schauspieler seiner Partnerin während eines Urlaubs auf den Malediven einen Heiratsantrag.

Eigentlich sollte im September die standesamtliche Hochzeit in Berlin stattfinden. Für den kommenden Sommer war Berichten zufolge zusätzlich eine grössere Hochzeitsfeier geplant. Diese Pläne liegen nun vorerst auf Eis.

Wie es bei Nihat bei GZSZ weitergeht, kannst du bereits auf RTL+ vorab sehen.