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Bei GZSZ wollen Johanna und Jonas einen peinlichen Zwischenfall mit Jo Gerners Auto vertuschen. Doch plötzlich taucht ein Video im Netz auf, das die beiden in Schwierigkeiten bringen könnte.

Eigentlich dachten Johanna und Jonas bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», dass sie mit einem blauen Auge davongekommen sind. Nachdem sie beim Herummachen in Jo Gerners Auto versehentlich die Handbremse gelöst und dadurch einen Kratzer verursacht haben, versucht Jonas, den Schaden heimlich beheben zu lassen. Doch gerade als eine Lösung gefunden scheint, droht die Situation völlig ausser Kontrolle zu geraten.

Jonas findet eine Lösung für den Schaden an Gerners Auto

Jonas gelingt es, einen günstigen Deal mit einem Lackierer auszuhandeln. Als Gegenleistung setzt er ihn mit drei Begleitpersonen auf die Gästeliste im Mauerwerk, wenn er dort als DJ auflegt.

Damit scheint das Problem zunächst gelöst. Der Kratzer soll verschwinden, bevor Jo Gerner etwas von dem Missgeschick bemerkt.

Doch die beiden haben nicht damit gerechnet, dass ihr kleiner Unfall offenbar nicht unbeobachtet geblieben ist.

Ein Video bringt Johanna und Jonas in Schwierigkeiten

Jemand hat den Vorfall gefilmt und das Video bereits im Internet veröffentlicht. Nun droht der Clip viral zu gehen.

Für Johanna und Jonas könnte das besonders unangenehm werden. Schliesslich zeigt die Aufnahme einen Moment, den sie lieber für sich behalten hätten. Auch ihre Bemühungen, den Schaden heimlich zu beseitigen, könnten damit umsonst gewesen sein.

Vor allem stellt sich die Frage, wie Jo Gerner reagieren wird, sollte er das Video entdecken. Noch wissen Johanna und Jonas nicht, welche Konsequenzen die Veröffentlichung für sie haben wird. Ausserdem könnte das wieder enorme Folgen für die «Gerner Financial Group» und Johannas Projekt haben. Das könnte erneut zu Spannungen zwischen Johanna, Gerner und Jonas führen.