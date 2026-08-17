GZSZ, AWZ und Unter uns: Diese Stars wechselten schon von einer Soap zur nächsten

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GZSZ, «Alles was zählt» und «Unter uns» haben mehr gemeinsam als RTL als Sender. Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler wechselten im Laufe ihrer Karriere von einer Soap zur nächsten.

Wer über Jahre die RTL-Soaps verfolgt, dürfte diesen Moment kennen: Eine neue Figur taucht auf – und irgendwie kommt einem das Gesicht bekannt vor. Das ist kein Zufall. Zwischen «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Alles was zählt» und «Unter uns» gab es im Laufe der Jahre einige prominente Wechsel. RTL selbst spricht dabei vom «Serien-Hopping».

Tanja Szewczenko: Von Unter uns zum Gesicht von AWZ

Bei Tanja Szewczenko ist der Wechsel besonders bemerkenswert. Noch bevor sie zu einem der prägenden Gesichter von «Alles was zählt» wurde, gehörte sie bereits zum Cast von «Unter uns».

Von 2002 bis 2005 spielte die ehemalige Eiskunstläuferin dort Kati Ritter. Anschliessend folgte die Rolle, mit der sie viele Soap-Fans bis heute verbinden: Ab der allerersten AWZ-Folge 2006 verkörperte sie Diana Sommer. Nach ihrem ersten Abschied 2009 kehrte sie zwischen 2016 und 2018 erneut zurück.

Maria Wedig: Vor Nina bei GZSZ spielte sie schon bei AWZ

Heute verbinden GZSZ-Fans Maria Wedig vor allem mit Nina Ahrens und brandaktuell mit der Mörderin von Zoe Vogt und Carlos Lopez. Doch GZSZ war keineswegs ihre erste grosse Daily Soap.

Bevor sie nach Berlin wechselte, stand Wedig bereits für «Alles was zählt» vor der Kamera. Dort spielte sie Julietta von Altenburg.

GZSZ-Star «Matilda Gerner» war früher schon bei AWZ

Auch bei Anna-Katharina Fechner, die bei GZSZ Mathilda Gerner spielt, könnten langjährige AWZ-Zuschauer ein Déjà-vu erlebt haben.

Jahre vor ihrer GZSZ-Rolle war sie bereits von 2011–2014 bei «Alles was zählt» zu sehen. Dort verkörperte sie Melanie Wendt, die als Pflegetochter von Ingo Zadek und Annette Bergmann Teil der Serie wurde.

Stefan Bockelmann: 16 Jahre Unter uns – danach AWZ

Bei Stefan Bockelmann dürfte der Wiedererkennungseffekt besonders gross gewesen sein.

Von 2001 bis 2017 spielte er bei «Unter uns» Malte Winter und gehörte damit unglaubliche 16 Jahre zur Schillerallee. 2021 folgte dann das Soap-Comeback – allerdings nicht in Köln, sondern bei «Alles was zählt». Dort übernahm Bockelmann die Rolle des Henning Ziegler.

Isabell Horn wechselte als Pia sogar direkt von GZSZ zu AWZ

Einen Sonderfall stellt Isabell Horn dar. Denn bei ihr wechselte nicht nur die Schauspielerin die Serie – ihre Figur kam einfach mit.

Horn spielte jahrelang Pia Koch bei GZSZ. 2015 tauchte Pia zunächst parallel auch bei «Alles was zählt» auf und wechselte anschliessend vollständig von Berlin nach Essen.

Damit musste sich das Publikum nicht an eine neue Figur mit bekanntem Gesicht gewöhnen: Pia blieb Pia – nur ihre Soap änderte sich.

Nina Bott: Nach acht Jahren GZSZ ging es zu AWZ

Auch Nina Bott kann auf eine lange Soap-Vergangenheit zurückblicken.

Fast acht Jahre lang verkörperte sie bei GZSZ Cora Hinze. Von Oktober 1997 bis September 2005 gehörte sie mit Unterbrechungen zur Serie.

2008 folgte ihr Einstieg bei «Alles was zählt». Dieses Mal spielte Bott Céline Laffort, die später unter anderem Céline von Altenburg und Céline Sommer hiess. Bis 2010 gehörte sie zum AWZ-Cast.

Die neuesten Folgen von GZSZ, AWZ und «Unter uns» sind bereits auf RTL+ verfügbar.



