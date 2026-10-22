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Nach einem Jahr Pause kehrt die «Helene Fischer Show» an Weihnachten ins Fernsehen zurück. Welche Gäste sind bereits angekündigt?

Helene Fischer (42) steht an Weihnachten wieder mit ihrer eigenen TV-Show auf der Bühne. Nachdem die Sendung 2025 ausgefallen war, wird sie in diesem Jahr wieder aufgenommen. Die ersten Gäste sind bereits bekannt. Aufgezeichnet wird die Show Ende Oktober in Düsseldorf.

Gäste der Helene Fischer Show 2026: Diese Stars treten auf

Für ihre Weihnachtsshow hat sich die Schlagersängerin prominente Unterstützung geholt. Mit Roland Kaiser, Kerstin Ott und Giovanni Zarrella sind gleich drei bekannte Namen aus der Schlagerszene dabei.

Auch jüngere Musikfans kommen auf ihre Kosten: Nina Chuba, die mit «Wildberry Lillet» bekannt wurde, und Wincent Weiss gehören ebenfalls zum Programm. Dazu gesellt sich Unheilig-Sänger Der Graf, der mit Songs wie «Geboren um zu leben» Erfolge feierte. Auch mit dabei ist Carolin Kebekus. Die Gästeliste ist noch nicht vollständig. Weitere Namen und Überraschungen könnten folgen.

Wann läuft die Helene Fischer Show 2026 im Fernsehen?

Das ZDF zeigt die Sendung am Freitag, 25. Dezember 2026, um 20.15 Uhr. In der Schweiz läuft sie bereits ab 20.10 Uhr auf SRF 1. Auch ORF strahlt die Weihnachtsshow aus. Die drei Sender sind gemeinsam an der Produktion beteiligt. Parallel zur Ausstrahlung steht die Sendung in der ZDF-Mediathek als Livestream zur Verfügung. Wie lange sie danach abrufbar bleibt, ist noch offen. Die Aufzeichnungen finden am 30. und 31. Oktober 2026 in der Messe Düsseldorf statt.